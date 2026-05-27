Izraelska vojska je večeras proglasila velike delove južnog Libana „borbenom zonom“ i pozvala stanovništvo na evakuaciju.

„Svi stanovnici koji žive južno od reke Zahrani trebalo bi da se upute na sever ka bezbednosti“, objavio je vojni portparol na arapskom jeziku na peronu X. Reka Zahrani teče otprilike 40 kilometara severno od libansko-izraelske granice.

U video poruci, portparol je rekao da ljudi treba da se drže podalje od infrastrukture Hezbolaha. Izraelska vojska se sprema da pokrene operaciju protiv militantne grupe „sa ekstremnom silom“, navodi se.

Primirje se krši svakodnevno

Primirje između Izraela i Libana proglašeno je u aprilu i od tada je dva puta produženo. Uprkos sporazumu, razmena vatre između Izraela i Hezbolaha se nastavlja gotovo svakodnevno.

Hezbolah nije strana u primirju i odbio je da započne pregovore sa Izraelom.

Napadi sa obe strane granice

Intenzivni izraelski vazdušni napadi ponovo su prijavljeni u sredu u južnom i istočnom Libanu. Libanski bezbednosni izvori rekli su da su udari pogođeni na područja oko južnog grada Nabatije i okolnih regiona, dok je državna novinska agencija NNA izvestila o napadima na istoku zemlje.

Izraelska vojska je takođe prijavila napade dronova na severu Izraela, koji su aktivirali sirene za upozorenje u nekoliko oblasti. Vojska je takođe saopštila da je identifikovala „sumnjive vazdušne objekte“ u blizini izraelskih trupa na jugu Libana, od kojih je jedan presretnut.