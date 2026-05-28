Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskiodobrio je nove operacije dugog dometa tokom sastanka sa Oleksandrom Sirskim, vrhovnim komandantom Oružanih snaga Ukrajine.

"Danas sam održao detaljan sastanak sa vrhovnim komandantom Oružanih snaga Ukrajine Oleksandrom Sirskim i načelnikom Generalštaba Andrijem Hnatovim.

Odobrio sam naše nove operacije dugog dometa — to je potrebno da Rusija oseti da će morati da plati za rat sopstvenim gubicima", rekao je Zelenski u kratkom obraćanju javnosti.

Dodao je da će ruska naftna industrija nastaviti da trpi posledice produbljivanja sukoba.

"Takođe vidimo znakove da rusko političko rukovodstvo traži načine da nadoknadi gubitke, njihove okupacione snage su smanjene", naveo je Zelenski.

On je rekao i da Rusija šalje pozive za mobilizaciju i vojne vežbe kako bi nastavila, kako tvrdi, tajnu mobilizacionu kampanju većih razmera.