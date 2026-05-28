Američki predsednik Donald Trampizjavio je da SAD možda neće postići mirovni sporazum sa Iranom ukoliko arapske zemlje ne normalizuju odnose sa Izraelom.

"One to nama duguju", rekao je Tramp na sastanku njegovog kabineta u Beloj kući, misleći na arapske zemlje koje nisu potpisale sporazum, dodajući da bi njihovo priključenje bilo "istorijsko", prenosi Sky news.

Njegov izaslanik Stiv Vitkof naglasio je da na tome "intenzivno radi u razgovorima sa svim stranama".

"Nisam siguran da treba da postignemo dogovor ukoliko oni to ne potpišu", odgovorio je Tramp.

Predsednik SAD nije komentarisao da li će sporazum sa Iranom biti uslovljen pridruživanjem drugih zemalja Abrahamovim sporazumima.

Abrahamovim sporazumima, postignuti tokom Trampovog prvog mandata, normalizovani su odnosi između arapskim potpisnika i Izraela.

Do sada su samo Ujedinjeni Arapski Emirati, Bahrein, Maroko i Sudan potpisali sporazum.