Reka Kolumbija kontaminirana je posle pucanja hemijskog rezervoara u vlasništvu japanske kompanije Nippon Dynawave Packaging, u američkoj saveznoj državi Vašington u utorak kada su poginule najmanje dve osobe, saopštila je lokalna vatrogasna služba.

Šef bataljona vatrogasne službe Longvju Met Amos rekao je da je na osnovu testiranja utvrđeno da je reka Kolumbija kontaminirana, preneo je Rojters.

Guverner Vašingtona Bob Ferguson izjavio je danas da se devet osoba vode kao nestale nakon incidenta, navodeći da će to svakako biti najsmrtonosnija industrijska nesreća u modernoj istoriji te američke savezne države.

Hemijski rezervoar je pukao u postrojenju kompanije Nippon Dynawave Packaging. Rezervoar je sadržao hemijski rastvor natrijum hidroksida i natrijum sulfida koji se koristi u proizvodnji papirne pulpe.

Zvaničnici su saopštili da za sada nema identifikovanih negativnih uticaja na zdravlje, na kvalitet vazduha i na sistem pijaće vode grada Longvjua. Zvaničnici su naveli da je oko desetak šarana uginulo u zagađenom području.

Implozija rezervoara sa hemikalijama u fabrici celuloze i papira u gradu Longvju u američkoj saveznoj državi Vašington

Nippon Paper Industries je drugi najveći proizvođač papira u Japanu po prodaji, a kupio je fabriku u Longvjuu od kompanije Weyerhaeuser WY.N sa sedištem u Sijetlu za 225 miliona dolara i osnovao podružnicu Nippon Dynawave Packaging 2016. godine.