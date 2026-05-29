DŽEJ DI VENS OTVORIO DUŠU I DAO BIZARNU IZJAVU: "Stalno se pitam da li smo postupili ispravno kada smo ušli u rat sa Iranom"
U intervjuu za NBC News, priznao je da je njegova vera odigrala veliku ulogu u oblikovanju njegovog stava o sukobu. Govorio je o tome kako hrišćanski koncept pravednog rata obavezuje lidere da "postavljaju veoma teška pitanja o tome da li je rat opravdan".
Odgovori nisu uvek jednostavni, rekao je Vens, koji se ranije dosledno protivio američkim vojnim operacijama u inostranstvu, ali je podržavao odluku o ratu sa Iranom.
- Ali u najboljem slučaju, ona vas tera da postavljate prava pitanja. Zato se stalno pitam: "Da li je ovo opravdano? Da li je ovo moralno? Da li je ovo ispravna stvar?" I to zaista ograničava političke lidere, kao što bi trebalo - rekao je Vens.
Potpredsednik je dodao da je "izuzetno pun nade" da će Iran pristati da ne razvija nuklearno oružje kao deo potencijalnog sporazuma sa Sjedinjenim Državama.
- Mislim da je teže pitanje da li se oni slažu sa vrstom mehanizma sprovođenja, vrstom mehanizma praćenja, koji nam daje poverenje da neće kršiti sporazum u budućnosti - zaključio je Vens.
