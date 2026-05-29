Džil Bajden se plašila da će njen muž doživeti moždani udar dok je gledala katastrofali nastup svog supruga, tadašnjeg predsednika Džoa Bajdena, na debati koja je dovela do kraja njegove kampanje za reizbor 2024. godine.
"MISLILA SAM DA IMA MOŽDANI UDAR, NIKADA GA NISAM VIDELA TAKVOG..." Džil Bajden otkrila do sada nepoznate informacije o KATASTROFI svog supruga (VIDEO)
Bivša prva dama SAD je to rekla u nedavnom intervjuu.
- Bila sam uplašena, jer nikada pre ni posle nisam videla Džoa takvog. Nikada - rekla je Džil Bajden za CBS News u intervjuu.
Bajdenov drhtavi, mrmljajući i ponekad zbunjeni govor protiv Donalda Trampa u junu 2024. godine podstakao je pitanja o njegovoj podobnosti za drugi mandat.
Njegovi pokušaji da objasni svoj nastup i ponudi uveravanje da može da se nosi sa još četiri godine zahtevnog posla nisu mnogo umirili birače. Pod sve većim pritiskom iz svoje stranke, povukao se, a demokrate su nominovale potpredsednicu Kamalu Haris.
- Ne znam šta se desilo. Dok sam to gledala, pomislila sam: "O, Bože, ima moždani udar." I to me je smrtno uplašilo - rekla je ona.
