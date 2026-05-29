Bivša prva dama SAD je to rekla u nedavnom intervjuu.

- Bila sam uplašena, jer nikada pre ni posle nisam videla Džoa takvog. Nikada - rekla je Džil Bajden za CBS News u intervjuu.

Bajdenov drhtavi, mrmljajući i ponekad zbunjeni govor protiv Donalda Trampa u junu 2024. godine podstakao je pitanja o njegovoj podobnosti za drugi mandat.

Njegovi pokušaji da objasni svoj nastup i ponudi uveravanje da može da se nosi sa još četiri godine zahtevnog posla nisu mnogo umirili birače. Pod sve većim pritiskom iz svoje stranke, povukao se, a demokrate su nominovale potpredsednicu Kamalu Haris.

- Ne znam šta se desilo. Dok sam to gledala, pomislila sam: "O, Bože, ima moždani udar." I to me je smrtno uplašilo - rekla je ona.