Ovaj potez signalizira pomak Norveške, zemlje koja se u velikoj meri oslanjala na NATO i američki nuklearni kišobran, ka bližoj odbrambenoj saradnji unutar Evrope.

Makron i Ster su najavili plan na sastanku u Parizu, gde su takođe potpisali širi odbrambeni sporazum koji uključuje pridruživanje Norveške inicijativi za nuklearno oružje koju predvodi Francuska.

Ster je rekao da će primarno odvraćanje ostati NATO savez i Sjedinjene Države, ali je opisao francuske nuklearne kapacitete kao "važan doprinos" ukupnom položaju saveza.

Prema planu, Norveška bi učestvovala u onome što Francuska naziva "naprednim nuklearnim odvraćanjem", u okviru kojeg su evropski partneri bliže uključeni u francusko strateško razmišljanje o nuklearnoj odbrani.

- Ovaj sporazum uspostavlja princip uzajamne pomoći između naše dve zemlje - rekao je Makron, dodajući da bi dublja saradnja podržala ambicije Evrope za veću stratešku autonomiju.