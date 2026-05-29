Narednica u izraelskoj vojsci Rotem Yanai (20) iz grada Giv'at Ade poginula je na severu Izraela, saopštila je izraelska vojska.
Planeta
NAREDNICA IZRAELSKE VOJSKE UBIJENA U NAPADU HEZBOLAHA: Vojnici krenuli da joj pomognu, pa se i na njih OBRUŠILI DRONOVI! Sve ubitačniji napadi libanske grupe
Slušaj vest
Yanai je bila podoficirka u 435. bataljonu brigade Givati.
Izraelska vojska je navela da je u istom incidentu detonirao još jedan eksplozivni dron.
U drugoj eksploziji ranjena su dvojica rezervista, jedan je teško, a drugi umereno povrijeđen.
Reč je o borcima iz pripravnog voda obližnjeg mošava Goren, koji su stigli da pomognu nakon prve eksplozije drona. Narednica Yanai poginula je dok je pokušavala doći do zaštićenog prostora.
Gubici i ranjavanja u izraelskoj vojsci povećali su se nakon što je Hezbolah počeo koristiti dronove s optičkim kablovima, a nedavno su demonstrirali i mogućnost izvođenja napada po noći.
Reaguj
Komentariši