Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Američka vojska je izvela nove vazdušne udare na Iran, ciljajući vojni objekat u Bandar Abasu, strateškom važnom lučkom gradu na jugu zemlje.

Centralna komanda (CENTCOM) vojske SAD, zadužena za Bliski istok, saopštila je da su takođe oborena četiri iranska jurišna drona-samoubica "koji su predstavljali pretnju (na poručju) oko Ormuskog moreuza".

- Objekat u Bandar Abasu pogođen je u trenutku kada je trebalo da lansira peti dron - saopštio je CENTCOM.

Iranski mediji su izvestili da su se eksplozije čule istočno od tog primorskog grada.

Novi vazdušni udari, drugi u tri dana nakon napada izvedenog početkom sedmice, dolaze usred krhkog primirja između SAD i Irana i produženih pregovora o okončanju tromesečnog rata koji je zaustavio saobraćaj u Ormuskom moreuzu i podigao globalne cene energenata.

I ovog puta "samoodbrana"

I ovog kako i u prvom slučaju SAD su objavile da su udari izvedeni u "samoodbrani".

1/11 Vidi galeriju iranska vojska Foto: Shutterstock, EPA / Iranian Army

BBC navodi da obnovljena neprijateljstva ugrožavaju prekid vatre, ali je CENTCOM opisao najnovije akcije kao "odmerene, čisto odbrambene i namenjene održavanju prekid vatre".

U prom talasu rundu napada na južni Iran u ponedeljak američke snage su ciljale iranske raketne položaje i čamce koji pokušavaju da postave mine u Ormuskom moreuzu, gde su hiljade komercijalnih tankera blokirani zbog rata pokrenutog 28. februara.

- Udari su osmišljeni da zaštite naše trupe od pretnji koje nose iranske snage - navedeno je iz CENTCOM.

1/10 Vidi galeriju USS Abraham Linkoln nosač aviona Foto: Mass Communication Specialist 2n HANDOUT/U.S. NAVY, MC3 JERINE LEE/US NAVY HANDOUT HANDOUT/U.S. NAVY, Seaman Daniel Kimmelman/US Navy

Iran je osudio vazdušne udare nazvavši ih "teškim kršenjem prekida vatre" i poručio da vlasti u Teheranu "neće ostaviti nijedan čin neprijateljstva bez odgovora".

Kuvajt opet obara rakete i dronove

Kuvajtska vojska je danas saopštila da njena protivvazdušna odbrana (PVO) presreće "neprijateljske pretnje raketama i dronovima", bez pružanja dodatnih detalja.

Britanski medijski servis navodi da su SAD uvele sankcije i "Upravi za moreuz Persijskog zaliva" – iranskom vladinom telu zaduženom za naplatu "putarine" od brodova koji prolaze kroz Ormuski moreuz.

1/3 Vidi galeriju Američki jurišni desantni brod "USS Tripoli" Foto: Aaron Favila/AP

Američko Ministarstvo finansija poručilo je da bi svi brodovi koji plaćaju toj upravi takođe mogli da budu "izloženi riziku (uvođenja) sankcija".

BBC podseća da se petina tečnog prirodnog gasa i nafte u svetu obično prevozi tankerima kroz Ormuski kanal, a njegovo zatvaranje je uticalo na globalnu trgovinu energentima.

1/10 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Shutterstock, Printscreen

Esmail Bagei, portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana, rekao je u ponedeljak da Teheran naplaćuje naknade za "usluge navigacije" i da će nastaviti da upravlja saobraćajem na tom plovnom putu.

Američki ministar finansija Skot Besent opisao je to kao "najnoviji pokušaj iranske vojske da vrši iznudu od globalne pomorske trgovine" i "dokaz" da je Iranu "očajnički potreban novac".