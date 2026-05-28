Mirsad Nurković, potpredsednik Skupštine Crne Gore, u intervjuu za Kinesku medijsku grupu govorio je o odnosima Kine i Crne Gore, zajedničkim projektima, ali i o pronalasku ravnoteže između evropskog puta i negovanja prijateljskih odnosa s Kinom.

Nurković, koji je učesnik Konferencije lokalnih lidera Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope, koja se održava u gradu Đinanu u kineskoj provinciji Šandong, istakao je da su ovakvi skupovi izuzetno važni jer pružaju priliku za upoznavanje i nove ekonomske kontakte i razmenu iskustava.



„Ovo je dobar način da se upoznamo s potencijalima i dostignućima jednih i drugih. U svetlu pređašnjih odnosa, možemo se pohvaliti da smo u prethodnih nekoliko godina imali određenih ekonomskih kontakta, ekonomskih i robnih razmena, i mislim da iz ovakvih susreta može da se izrodi samo pozitivna energija koja treba da sinhronizuje ekonomije onoliko koliko može, ukoliko je to moguće s obzirom na njihov obim“, istakao je Nurković.



Dodao je da sve svetske ekonomije, čak i one najjače, danas jedne bez drugih ne mogu i da se granice brišu u ekonomskom povezivanju sveta.



Potpredsednik crnogorske Skupštine kaže i da je zemlja pred izazovom kako da pronađe najbolja rešenja, s obzirom na to da napreduje na evropskom putu, ali da ujedno sarađuje s Kinom.



„Crna Gora nema dilemu šta su joj prioriteti, to je svakako ulazak u Evropsku uniju. Balkan će uvek ostati u fokusu svih, ali on u svakom smislu pripada Evropi, istorijski, kulturološki i vrednosno. Po meni, Balkan nema alternativu osim evropskog okvira i ceo Balkan treba da bude integrisan u Evropsku uniju, a nakon toga države pojedinačno treba da grade odnose i sa ostalima, shodno svojim potrebama“, rekao je Nurković.



Naveo je da Crna Gora već sada usklađuje svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom, ali da ne vidi razlog da Zapadni Balkan pa i Evropa ne budu u izuzetno dobrim odnosima sa Narodnom Republikom Kinom. Dodao je da će, kada Crna Gora postane deo evropske porodice, Kina imati novog prijatelja u Uniji.



Istakao je i da dve zemlje najviše sarađuju u oblasti infrastrukture i da će u budućnosti fokus da ostane na tome, ali da postoji veliki potencijal za unapređenje saradnje u sektoru turizma i razvoju industrijskih kapaciteta na severu zemlje.