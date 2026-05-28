Ivan Stoilković, potpredsednik Vlade Severne Makedonije, u intervjuu za Kinesku medijsku grupu izjavio je da njegov dolazak na Konferenciju lokalnih lidera Kine i Severne Makedonije u provinciji Šandong treba shvatiti kao viziju razvoja saradnje dve zemlje u bliskoj budućnosti.

Stoilković je rekao da je saradnja običnih ljudi i lokalnih samouprava možda i najbolji i najperspektivniji način za unapređenje međudržavne saradnje.

„Perspektive za saradnju na lokalnom nivou zaista su velike. Ono što možemo da očekujemo u narednom periodu je da ćemo, pored saradnje na lokalnom nivou, moći da podignemo saradnju i na međudržavnom nivou.“, istakao je potpredsednik Vlade Severne Makedonije.

Stoilković veruje da je Kina možda idealna država za pronalazak novog tržišta, kao i da su kineski građani idealni potrošači. Prostor za novu saradnju vidi u oblastima infrastrukture, tehnologije i poljoprivredne proizvodnje.

„Za razliku od nas, Kina je uvela vizne olakšice za naše građane, odnosno dozvolila bezvizni režim na određeno vreme. Tako da je prošle godine oko 10 hiljada makedonskih turista posetilo Kinu, dok je, nasuprot tome, broj kineskih turista koji su posetili Makedoniju bio jako mali. Pošto mi imamo vizni režim za kineske državljane, prvo što bi trebalo da uradimo kada se vratimo, ili što je pre moguće, je da uvedemo bezvizni režim od barem 15 dana za kineske državljane, kako bi kineski turisti mogli da posete Makedoniju“, kaže Stoilković.