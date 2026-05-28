I samo letimičan pogled na vremensku mapu Evrope ovih dana jasno stavlja do znanja da je pola kontinenta obojeno u "crveno", odnosno da su temperature znatno više od uobičajenih.

U Ujedinjenom Kraljevstvu temperatura je 26. maja prešla 35 stepeni Celzijusa, a dopisnik BBC iz Pariza Hju Skofild kaže da ljudi žurno traže hlad "jer je vreme kao da je sredina avgusta".

U francuskoj prestonici je istog dana izmereno 34 stepena Celzijusa, a vrućine i dalje ne prestaju.

Francuska meteorološka služba saopštila je da "toplotna kupola" nad Zapadnom Evropom proizvodi temperature 10 do 15 stepeni Celzijusa iznad proseka za maj.

Turista iz Australije je za BBC kazao da je izabrao maj za posetu Parizu kako bi izbegao letnje mesece.

- Znamo da može da bude jako loše u junu, julu i avgustu, i mislio sam da će biti malo lakše ako dođemo u maju - rekao je Brent koji nije naveo prezime.

Francuski meteorolozi kažu da bi ovakva vrućina bi izuzetna čak i usred leta.

- Apsolutno zapanjujuće - poručila je Friderike Oto, profesorka klimatskih nauka na Imperijal koledžu u Londonu.

Piter Torn, direktor Centra za istraživanje klime Ikar na Univerzitetu Mejnut u Irskoj, ocenio je da je ovo što sada dešava u Evropi "zapanjujuće ludo".

Majski temperaturni rekord Republike Irske je nadmašen za više od stepen Celzijusa, a sa neobično toplim vremenom suočavaju se i Nemačka, Italija, Španija i Švajcarska.

Turisti se štite od velikih vrućina u španskom gradu Sevilji Foto: María José López / ContactoPhoto / Profimedia

Toplo je i na Balkanu, ali ne kao u zapadnoj Evropi.

Temperature u Beogradu, Zagrebu, Sarajevu, Podgorici su do ili oko 30 stepeni.

Temperature znatno iznad proseka za maj u Francuskoj Foto: Alain Pitton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Naučnici nemaju sumnje da su toplotni talas pojačale klimatske promene izazvane ljudskim delovanjem - uglavnom zbog sagorevanja uglja, nafte i gasa.

Prema podacima klimatske službe Kopernikus, tokom poslednjih 30 godina u Evropi je temperatura svake decenije rasla za 0,56 stepeni Celzijusa - više nego dvostruko iznad globalnog proseka.

To možda ne zvuči mnogo, ali predstavlja seizmičku promenu u klimatskom smislu i dovoljna je da ekstremne vrućine znatno pojača.