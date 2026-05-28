Napadi dronovima na tri tankera prijavljeni su danas u Crnom moru u blizini severne obale Turske, saopštila je brodska agencija Tribeka.
Planeta
NAPADNUTI TANKERI NEDALEKO OD OBALE TURSKE! Dronovi udarili na brodove u Crnom moru, jedna stvar je misterija
Slušaj vest
- Tanker 'Džejms II', koji je plovio pod zastavom Palaua i u balastu, nalazio se oko 80 kilometara severno od oblasti Turkeli u Crnom moru kada se incident dogodio - saopštila je agencija, prenosi Rojters.
Kako se navodi, tankeri "Altura" i "Velora", koji su plovili pod zastavom Sijera Leonea i u balastu, navodno su napadnuti u obližnjem području dok su izvodili operaciju "brod-brod".
Obalni brodovi za bezbednost poslati su na lice mesta u pomoć i svi članovi posade u tankerima su, kako se navodi, u dobrom stanju.
Nijedna zemlja nije odmah preuzela odgovornost za prijavljeni napad.
Reaguj
Komentariši