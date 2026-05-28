Poslednjih nedelja, ukrajinske bespilotne jedinice pojačale su napade na ruske logističke rute širom okupiranog juga Ukrajine. Analitičar Klement Molin zabeležio je više od 125 napada duž koridora, gde se ruske snage u velikoj meri oslanjaju na konvoje kamiona za prevoz vojnika, goriva i municije na front, piše Forbs.

Većina saobraćaja odvija se od Rostova na Donupreko Marijupolja, a zatim ili zapadno prema Krimu autoputem M-14 ili severno prema Donjecku putem H-20.

Obe rute sada su pod žestokim udarima dronova, čiji je cilj da poremete dotok municije, goriva i pojačanja pre nego što stignu na prvu liniju fronta.

Prema izveštaju Rojtersa iz marta ove godine, Rusija je namenila oko 11,8 milijardi dolara za infrastrukturu na teritorijama pod njenom kontrolom, uključujući putnu mrežu "Azovski prsten" koja povezuje Rusiju sa Krimom.

Ruski vojni bloger Vladimir Romanov nedavno je tvrdio da ukrajinski napadi duž koridora već izazivaju nestašice goriva u Sevastopolju, opisujući ih kao "početak posledica" sistematskih udara na naftnu infrastrukturu i cisterne.

Mnoge od tih napada izvode dronovi sa veštačkom inteligencijom koji deluju dublje iza linije fronta, dajući Ukrajini sve veću sposobnost da masovno lovi rusku logistiku.

Institut za izučavanje rata (ISW) ocenio je 25. maja da je "ukrajinska operativna veština sazrela" i da komandanti kombinuju operacije oblikovanja, udare srednjeg dometa i taktičku nadmoć dronova kako bi podržali manevre na frontu. Džordž Baros, direktor za inovacije u ISW-u, izjavio je da "izgleda da ukrajinske snage zaista imaju blagu prednost u tehnologiji i inovacijama dronova".

Roj Gardiner, analitičar naoružanja i bivši kanadski oficir, rekao je da je Ukrajina ove godine naglo povećala broj dronova za udare srednjeg dometa, što omogućava napade mnogo dublje iza linija.

Prema njegovim rečima, sve veća upotreba dronova Hornetsa veštačkom inteligencijom stvara sve veće probleme ruskim snagama u pozadinskim područjima koja su se nekada smatrala bezbednim.

Dmitro Putjata, operater dronova iz 20. brigade za bespilotne sisteme, rekao je da Ukrajina "aktivno potkopava rusku logistiku" dronovima za udare u operativnoj dubini.

Uz veće dronove sa bojevim glavama od 50 do 100 kilograma, Ukrajina sve više koristi i jeftinije sisteme sposobne da lete 100 do 150 kilometara kako bi gađali logističke rute.

Gardiner je dodao da napade Hornet dronova olakšavaju Starlink veza i autonomija veštačke inteligencije, zbog čega ih je ruskim sistemima za ometanje teže zaustaviti.

Ipak, delovanje dublje iza fronta stvara i nove komunikacione slabosti. Rajan O'Liri, bivši američki borac, rekao je da ukrajinskim jedinicama trebaju rezervni sistemi poput mrežastih radio mreža (MANET). Za razliku od tradicionalne veze, takva mreža pretvara dronove i stanice u releje, pa ako je jedna veza ometana, signal se preusmerava kroz drugi čvor, čineći sistem otpornijim.

Viktor Saharčuk, izvršni direktor kompanije "Tvist robotiks", objasnio je da sistemi sa veštačkom inteligencijom zahtevaju ogromne količine podataka za obuku i stalno prilagođavanje na bojištu. Na šumovitim bojištima poput Harkova, ciljanje može biti otežano, ali otvoreni autoputevi prema Krimu ostavljaju ruska vozila potpuno izloženim.

Debora Ferlemb iz "Grin fleg venčures" rekla je da se autonomija sada odnosi na donošenje odluka unutar roja dronova: ako se jedan uništi, ostali se automatski prilagođavaju.

- Ukrajina je izgradila ogromne baze video-podataka još od 2014, a posebno nakon 2022. Te podatke koriste za obuku algoritama za prepoznavanje objekata i scenarija na frontu - kaže ona.

Grupa za praćenje "Oko Gora" izvestila je 26. maja da je u prethodne tri nedelje na autoputevima M14 i H20 dokumentovano više od 60 izgorelih kamiona i cisterni, što je verovatno samo mali deo ukupnih gubitaka.

Za Kijev cilj nije da uništi svako vozilo, već da prekine dotok zaliha.

- Nekoliko uništenih kamiona sa municijom i cisterni može biti važnije od jednog uništenog topa - rekao je Putjata.

Nedavni snimakPrvog bataljona Azov prikazuje tu logiku na delu: nakon što je pogođeno oklopno vozilo "Patrul", dronovi su gađali i vozila za izvlačenje poslata po njega, pretvarajući jedan udar u kaskadni logistički gubitak.

Analitičar Kajl Glen rekao je da se ti napadi već mogu opisati kao rojevi i da je moguće da Ukrajina jednostavno lansira dovoljno dronova kako bi pronašli i napali ciljeve po principu verovatnoće.

Protivmere poput mreža protiv dronova zahtevaju vreme, a ruska logistika ne može da prestane da koristi autoputeve.

Ukrajinska 412. brigada Nemesis objavila je 27. maja da su napadi već primorali ruske vlasti da ograniče saobraćaj teških vojnih vozila koridorom R-280 "Novorosija".

Brigada tvrdi da gađaju vozila i van glavnih puteva i da za tu misiju koriste nova udarna "krila" razvijena posebno za presretanje logistike u dubini.

To je logika iza ukrajinske kampanje: što dronovi deluju dalje od prve linije, to je verovatnije da će teret biti važniji.