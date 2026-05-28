U POŽARU U ŠKOLSKOM INTERNATU U KENIJI STRADALO 16 UČENICA! Vatra izbila usred noći dok su devojčice spavale, deo pobegao, policija traži nestale (FOTO, VIDEO)
U centralnom delu Kenije je 16 učenica poginulo u požaru u školskom internatu, rekao je danas predstavnik policije novinarima, dodajuči da je još 74 povređenih đaka prebačeno u bolnice.
Požar je izbio dok su učenice spavale u školi za devojčice Utumiši u mestu Gilgil koje se nalazi oko 120 kilometra zapadno od glavnog grada Najrobija.
Policija je navela da su operacije potrage i spasvanja u toku a vlasti tek treba da ustanove uzrok požara, prenosi BBC.
Kenijski Crveni krst saopštio je da je osoblje iz hitnih službi na mestu požara i pruža pomoć.
Prema policiji požar je izbio u noći između srede i četvrtka i zahvatio blok internata gde je bilo smešteno oko 220 učenica.
Kako je navedeno neke od učenica pobegle su u okolinu tokom haosa i još se za njima traga.
"Dok govorimo policija pretražuje ovu oblast zato što su neki đaci pobegli u šoku i strahu tokom noći", rekao je šef policije Masud Mvinji.
