U centralnom delu Kenije je 16 učenica poginulo u požaru u školskom internatu, rekao je danas predstavnik policije novinarima, dodajuči da je još 74 povređenih đaka prebačeno u bolnice.

Požar je izbio dok su učenice spavale u školi za devojčice Utumiši u mestu Gilgil koje se nalazi oko 120 kilometra zapadno od glavnog grada Najrobija.

Policija je navela da su operacije potrage i spasvanja u toku a vlasti tek treba da ustanove uzrok požara, prenosi BBC.

U požaru u školskom internatu u Keniji stradalo 16 učenica Foto: AP Andrew Kasuku

Kenijski Crveni krst saopštio je da je osoblje iz hitnih službi na mestu požara i pruža pomoć.

Prema policiji požar je izbio u noći između srede i četvrtka i zahvatio blok internata gde je bilo smešteno oko 220 učenica.

Kako je navedeno neke od učenica pobegle su u okolinu tokom haosa i još se za njima traga.

"Dok govorimo policija pretražuje ovu oblast zato što su neki đaci pobegli u šoku i strahu tokom noći", rekao je šef policije Masud Mvinji.

