Slušaj vest

Na snimku se vidi mladić, obučen u religioznu odeću cicit i crnom duksu sa natpisom na hebrejskom, kako udara psa čuvara u stočarskom zaseoku Hirbet al Rakiz.

Drugi snimak prikazuje istog naseljenika kako ulazi u pećinu u kojoj živi jedna seoska porodica i gura ženu na zemlju. Malo dete se drži za njenu nogu u trenutku kada je oborena, pa zajedno sa njom pada na tlo.

Izraelska policija saopštila je da je otvorila istragu o incidentu, navodeći da su policajci izašli na lice mesta, uzeli izjave stanovnika i počeli potragu za osumnjičenim.

Retka su hapšenja u slučajevima nasilja naseljenika

Međutim, hapšenja u slučajevima nasilja naseljenika su retka, dok su optužnice i presude još ređe, dok se vlada suočava sa sve većim optužbama da ignoriše taj fenomen ili ga čak podstiče.

Policija je saopštila da je istraga pokrenuta i nakon što je drugi naseljenik snimljen kako više puta palicom udara psa tokom drugog upada u palestinsko selo Atara kod Ramale 15. maja.

U tom slučaju nije bilo hapšenja, iako Palestinci tvrde da je naseljenik dobro poznat stanovnicima tog područja zbog redovnog uznemiravanja.

Iako se nasilje naseljenika nad Palestincima događa svakodnevno, snimci napada na životinje poslednjih nedelja privlače posebnu pažnju javnosti.

Dana 17. maja naseljenik je snimljen kako kvadom gazi stado ovaca u vlasništvu Palestinca na severu Zapadne obale. I tada je policija saopštila da je otvorila istragu, ali nijedno hapšenje nije izvršeno.

Vlada je prošle godine poklonila desetine kvadova Izraelcima koji žive u ilegalnim ispostavama, a iako su predstavljeni kao sredstvo za samoodbranu naseljenika, često su korišćeni u napadima na Palestince.

Pritisak na palestinske zajednice

Incident od srede dogodio se u oblasti Masafer Jata na Zapadnoj obali, čije su zajednice godinama izložene napadima naseljenika s ciljem da ih primoraju na odlazak. Masafer Jata bila je tema dokumentarnog filma iz 2024. godine o nasilju naseljenika i izraelskom rušenju palestinskih kuća na Zapadnoj obali, koji je osvojio Oskara.

Nekoliko sati pre incidenta u Hirbet al Rakizu, palestinski mediji javili su da su naseljenici zapalili kuću i vozilo u zaseoku Hirbet Masud kod Dženina na severu Zapadne obale. U incidentu nije bilo povređenih, pošto je porodica iz kuće navodno uspela da pobegne na vreme. Izraelske vlasti nisu komentarisale taj incident.

Palestinski Beduini koji žive u zaseocima širom Zone C na Zapadnoj obali, pod kontrolom IDF-a, glavna su meta napada naseljenika, dok levičarske grupe tvrde da je nasilje sredstvo kojim Izrael preuzima velike površine zemlje preko Zelene linije.

Prošlog meseca Regionalni savet Jordanske doline učestvovao je u otvaranju obnovljenog rezervata prirode na napuštenom području zaseoka Ras Ein al Audža. Izvor koji danas posećuju naseljenici nekada su palestinski stanovnici koristili za napajanje stoke.

Međutim, Beduini su bili izloženi stalnim napadima naseljenika iz ilegalnih ispostava koje su se proširile širom Zapadne obale nakon napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine.