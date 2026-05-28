Evropska unija neće do daljnjeg imenovati specijalnog izaslanika za pregovore sa Rusijom i za sada će se, umesto na pitanje izbora neke ličnosti, fokusirati na strateška pitanja, potvrdili su za agenciju dpa visoki službenci i diplomate EU.

Visoka predstavnica EU Kaja Kalas i vodeće članice Unije smatraju da takav korak za sada ne bi imao smisla, rekli su ti izvori na marginama neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova EU na Kipru.

"Moramo da se dogovorimo o čemu ćemo razgovarati sa Rusijom", rekla je jedna službenica EU, pojašnjavajući da treba razjasniti kako EU može da podrži diplomatske napore za okončanje ruske agresije na Ukrajinu.

Uz to, ne postoji uverenje da je ruski predsednik Vladimir Putin u ovot trenutku uopšte spreman za pregovore.

Umesto toga, u planu je donošenje novog paketa sankcija protiv Rusije.

Prema informacijama dpa, Evropska komisija i Evropska služba za spoljne poslove (EEAS) planiraju još u toku današnjeg dana zemljama članicama predstave predlog za taj 21. paket sankcija protiv Rusije.

U Briselu i u evropskim prestonicama u poslednje vreme je vođena intenzivna rasprava o tome da li EU trbe da imenuje svog izaslanika za eventualne pregovore sa Rusijom.

Kao najizgledniji kandidati za takvu poziciju specijalnog predstavnika spominjani su bivša nemačka kancelarka Angela Merkel, bivišef Evropske centralne banke Mario Dragi i bivši predsednik Finske Aleksandar Stub.

Ruski predsednik Vladimir Putin sam je kao potencijalnog kandidata u igru uveo i bivšeg nemačkog kancelara Gerharda Šredera, ali je EU takvu mogućnost odbacila.

Angela Merkel je nedavno takođe nagovestila da nije spremna da preuzme tu dužnost, rekavši da odgovornost za takav posao ipak vidi na sadašnjim državnicima.

Međutim, diplomate su sada na marginama sastanka ministara spoljnih poslova EU na Kipru rekle da se rasprava o eventualnom evropskom izaslaniku puno više vodi u medijima, a mnogo manje u političkim krugovima.

Prema njihovim rečima, iz diplomatske perspektive, ne bi bilo dobra ideja sada imenovati glavnog pregovarača, za kojeg nije izvesno da će uopšte biti uključen u pregovore sa Rusijom koje vode SAD.

U Briselu se, uz to ukazuje da predsednca Komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta imaju svoje visoke zvaničnike koji bi u krajnjem slučaju mogli da vode razgovore u ime EU, a uouliko bi se radilo o pregovorima na nivou savetnika za bezbednost, onda su tu šefovi kabineta Košte i Fon der Lajen.

Dpa prenosi izvore iz Brisela da je zamislivo i da pregovore lično vode vodeći evropski lideri, poput francuskog predsednika Emanuela Makrona, nemačkog kancelara Fridriha Merca ili italijanske premijerke Đorđe Meloni.