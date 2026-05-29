Američka Južna komanda objavila je video na društvenim mrežama, koji prikazuje kako brod pluta po vodi pre nego što je pogođen, a poslednjih nekoliko sekundi snimka pokazuju vatru i dim.

Američke snage izvele su i dan ranije udar na brod navodno sa drogom u istočnom Pacifikukada je ubijen jedan čovek, a dvoje ljudi je preživelo. Američka Južna komanda saopštila je da je odmah obavestila američku obalsku stražu da aktivira sistem potrage i spasavanja za preživelima.

Kampanja administracije predsednika Donalda Trampa gađanja brodova koji navodno učestvuju u trgovini drogom u latinoameričkim vodama uključujući u istočnom Pacifiku i Karipskom moru, traje od početka septembra prošle godine i u tim akcijama ubijeno je najmanje 196 ljudi.

Vojska nije pružila dokaze da je bilo koj od pogođenih brodova zaista prenosio drogu, prenosi agencija AP.

Trampova administracija navodi da su SAD u ratu protiv latinoameričkih narko kartela koji su, prema njoj, odgovorni za fatalna predoziranja koja pogađaju mnoge američke zajednice.

Nadzorno telo Pentagona prošle nedelje je saopštilo da će proceniti da li je američka vojska sledila ustanovljen okvir postupljanja kada je sprovodila napade na brodove koji navodno krijumčare drogu.

Okvir postupanja se sastoji od pet faza koji uključuju nameru vojnog kmandanta, razvoj ciljeva, analizu, odlučivanje, sprovođenje i procenu.