Saopštenje objavljeno u četvrtak usledilo je nakon što je šefica diplomatije Evropske unije Kaja Kalas sugerisala da je osoblje američke ambasade napustilo grad, dok su evropske diplomatske misije ostale.

Ukrajinski zvaničnici takođe su odbacili te tvrdnje, navodeći da ambasada nastavlja da radi normalno u Kijevu. Ambasada SAD u Kijevu negirala je izveštaje da je evakuisala svoje ljude nakon ruskih pretnji novim napadima.

Saopštenje ambasade usledilo je nakon komentara Kaje Kalas, koja je na brifingu u četvrtak rekla da su sve ambasade ostale u Kijevu "osim jedne".

- Sve evropske ambasade su ostale, američka je otišla - rekla je Kalas uoči sastanka ministara spoljnih poslova EU, misleći na nedavna ruska upozorenja od ponedeljka o novim udarima na Kijev i pozive stranim diplomatama da napuste grad.

Američka ambasada je kasnije objavila saopštenje na mreži X, negirajući navode da je osoblje evakuisano.

- Ambasada SAD je otvorena. Nema promena u našem radu i izveštaji koji tvrde suprotno nisu tačni - navodi se u saopštenju ambasade.

Ambasada je dodala da Stejt department redovno procenjuje bezbednosne uslove i ponovila preporuku američkim državljanima da ne putuju u Ukrajinu.

Kaja Kalas na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: RONALD WITTEK/EPA

Kijev odbacuje tvrdnje

Ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova takođe je saopštilo da su izveštaji o američkoj evakuaciji netačni.

- Informacije o odlasku Ambasade SAD nisu tačne - rekao je novinarima portparol ministarstva spoljnih poslova Georgij Tihi.

Savetnik ukrajinskog predsednika Dmitro Litvin izjavio je da su komentari možda bili povezani sa privremenim premeštanjem dela američkog osoblja pre nedavnog napada.

- Možda se to odnosilo na okolnosti pre napada u noći između subote i nedelje. Čuli smo da su američke diplomate tada privremeno napustile Kijev - rekao je Litvin.

- U svakom slučaju, Ukrajina je zahvalna svim ambasadama koje rade u Kijevu - dodao je.

Ruski napad balističkim raketama "Orešnik" i dronovima na Kijev i njegovu okolinu Foto: Printscreen

Rusija upozorava na nove udare

Ove izjave usledile su nakon što je Rusija najavila da će izvoditi "sistematske udare" na centre odlučivanja i objekte povezane sa odbranom u Kijevu.

Moskva je saopštila da će napadi, kao odgovor na navodni ukrajinski udar na studentski dom u Starobiljsku, biti usmereni na infrastrukturu povezanu sa proizvodnjom i upotrebom dronova; Kijev je negirao da je gađao studentski dom.

Rusija je takođe tvrdila da će gađati objekte uključene u projektovanje, proizvodnju i raspoređivanje dronova koje Ukrajina navodno koristi uz "NATO pomoć".

Pogođen studentski dom u Luganskoj oblasti Foto: Printksrin

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha odbacio je pretnje kao "ucenu" i rekao da one neće uticati na rad stranih misija u Kijevu.

Nakon toga, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov pozvao je SAD da evakuišu osoblje ambasade tokom telefonskog razgovora sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom, saopštilo je rusko ministarstvo spoljnih poslova.