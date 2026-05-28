(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) RUSKA GRANATA POGODILA DEČJE IGRALIŠTE! Otac mrtav, majku (36) i njihove ćerkice ranjene i KRVAVE HITNO prebacuju u bolnicu! HOROR SNIMAK
Ruske snage gađale su dečje igralište u gradu Hersonu27. maja, pri čemu je jedna osoba poginula, a četiri su povređene, uključujući dvoje dece, saopštile su lokalne vlasti.
Među povređenima su 36-godišnja žena i njene dve ćerke, starosti tri i šest godina, naveli su lokalni zvaničnici. Policija je kasnije potvrdila da je otac devojčica poginuo u napadu.
Napad se dogodio oko 17:30 sati po lokalnom vremenu u Korabeljnom okrugu, gde su ruske snage ispalile višecevne raketne sisteme na igralište na kojem su se okupile porodice, izjavio je šef gradske vojne administracije Jaroslav Šanko.
Majka i njene ćerke zadobile su povrede od eksplozije i višestruke rane od gelera i ukazana im je medicinska pomoć, rekao je Šanko. Povređen je i jedan 50-godišnji muškarac.
Herson, koji se nalazi blizu linije fronta na jugu Ukrajine, često je meta ruskih napada otkako su ukrajinske snage ponovo preuzele grad u novembru 2022. godine.
Od leta 2024. ruski napadi dronovima dodatno su intenzivirani, a operateri ruskih dronova često ciljaju civile, piše "Kijev independent".
