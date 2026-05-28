Vlasti u Bangladešu zaustavile su u sredu žrtvovanje retkog albino bivola po imenu "Donald Tramp", poznatog po lepršavoj plavoj dlaci koja podseća na prepoznatljivu frizuru američkog predsednika Donalda Trampa, i odlučile da ga smeste u nacionalni zoološki vrt u prestonici.

Policija je saopštila da je bivo težak 700 kilograma zvanično preuzet nakon vladine direktive, samo nekoliko sati pre nego što je trebalo da bude žrtvovan tokom proslave Kurban-bajrama u četvrtak.

- Policajci su došli danas popodne i rekli da je vlada odlučila da preuzme bivola radi očuvanja. Pošto ne želimo nikakav sukob sa vladom, predali smo im ga - rekao je novinarima vlasnik životinje, Moniruz Zaman.

Zaman je naveo da su mu nadležni rekli da će mu vlada ili isplatiti odštetu ili obezbediti drugog bivola, kravu ili bika u zamenu za "Trampa", kojeg je kupio pre tri dana za žrtvovanje u svojoj kući na periferiji Dake.

Foto: MONIRUL ALAM/EPA, X/Printscreen

Posebna nega i planovi za budućnost

Zvaničnici u Bangladešu saopštili su da je retki albino bivo, nazvan "Donald Tramp" zbog svoje plave dlake koja podseća na kosu američkog predsednika, prebačen u nacionalni zoološki vrt, gde će imati posebnu negu i timaritelja.

Prethodni vlasnik izjavio je da je životinja i pre prodaje privlačila veliku pažnju posetilaca i društvenih mreža zbog neobičnog izgleda, kao i da je na farmi imala posebnu negu, uključujući četiri kupanja i četiri obroka dnevno.

Prema lokalnim medijima, bivo se izdvajao među hiljadama životinja pripremljenih za bajramsku trgovinu i rituale žrtvovanja zahvaljujući dugoj plavoj dlaci, telu krem boje i ružičastom nosu.

Albino bivoli su veoma retki u Bangladešu, gde se tokom Bajrama svake godine žrtvuju milioni životinja.