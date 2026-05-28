Prema prvim informacijama, napadač je na stanici nasrnuo na prolaznike nožem, a svedoci tvrde da je tokom napada uzvikivao "Alahu akbar".

Policija je odmah nakon incidenta ogradila područje oko stanice, dok su na lice mesta stigle brojne hitne službe, uključujući policiju i vozila Hitne pomoći.

Napad se dogodio nešto pre 8:30 sati po lokalnom vremenu. Na mestu događaja nalazi se veliki broj policijskih vozila, a ispred stanice postavljen je zaštitni paravan.

Jedan od svedoka rekao je za lokalne medije da je učitelj stao ispred grupe školske dece koja su se u tom trenutku nalazila u blizini, pokušavajući da ih zaštiti od napadača.

Policija je uspela da savlada i uhapsi napadača, što se može videti u objavama na društvenim mrežama, a kakvo je zdravstveno stanje povređenih osoba za sada nije poznato. Švajcarska policija sprovodi istragu kako bi utvrdila okolnosti i motive napada.

(Kurir.rs/Index.hr)

