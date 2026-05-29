Na švedskoj vojnoj vežbi "Aurora 26" ukrajinski operateri dronova podelili su znanje stečeno tokom više od četiri godine rata za opstanak države.

Vežba "Aurora 26", najveća je vojna vežba u Švedskoj i okupila je ovog proleća oko 18.000 vojnika iz 13 zemalja, uključujući i Ukrajinu, dok se Stokholm i njegovi saveznici pripremaju za pogoršanje bezbednosne situacije u regionu Baltičkog mora.

- Više ne vežbamo scenario "šta ako". Vežbamo za ono što jeste - rekla je viceadmiral švedske mornarice Eva Skog Haslum tokom demonstracije uživo na poligonu "Vedo" 5. maja, piše ukrajinski sajt "United24media".

Vežbe, održane širom Švedske i Baltičkog mora od 27. aprila do 13. maja, bile su fokusirane na integraciju savezničkih snaga u švedske odbrambene planove usled rastuće zabrinutosti zbog ruskih vojnih aktivnosti u severnoj Evropi.

Jedna od ključnih lokacija bilo je ostrvo Gotland, strateški važna tačka koju često nazivaju "nepotopivim nosačem aviona" Baltičkog mora.

- Sve današnje vežbe deo su operacija odvraćanja protiv Rusije - rekla je Skug Haslum.

- Kao članica NATO-a koja sarađuje sa još 31 državom, moramo mnogo da treniramo zajedno kako bismo napredovali. Posebno zajedno sa ukrajinskim ljudima, njihovom opremom i svim dobrim primerima koje donose.

Ukrajinsko iskustvo sa fronta

Tokom obuke Ukrajinci su testirali efikasnost švedskih sistema za elektronsko ratovanje i radio-odbranu, a podržavali su i mehanizovani napad švedske tenkovske brigade, delujući i u ofanzivnim scenarijima i u simulaciji odbrane.

- Bili su veoma impresionirani načinom rada naših sistema - rekao je Tarik, ukrajinski operater dronova koji je učestvovao u vežbi.

- Koordinacijom između naše opreme, repetitora i dronova. Za njih je ovakav način ratovanja još nepoznat, ali žele da uče i usvoje naše iskustvo.

Ukrajina je učestvovala kroz unapređeno partnerstvo sa Zajedničkim ekspedicionim snagama, koalicijom severnoevropskih zemalja predvođenom Velikom Britanijom.

Na "Aurori 26" ukrajinski vojnici obučavali su savezničke armije kako su dronovi, elektronsko ratovanje i prilagođavanje na bojištu promenili savremeno ratovanje tokom više od četiri godine borbi protiv Rusije.

Kada je Rusija pokrenula invaziju punog obima 2022. godine, mnogi su sumnjali da Ukrajina može da izdrži napad. Međutim, Ukrajina nije samo opstala, već se pretvorila u jednu od najiskusnijih evropskih vojski.

Tokom vežbi ukrajinski operateri pokazali su kako jeftini FPV dronovi mogu da unište oklopna vozila vredna milione dolara, dok su istovremeno delili taktike razvijene u stvarnim borbenim uslovima.

- Primećuje se da su tek počeli da se razvijaju u ovoj oblasti - rekao je Oleksij, ukrajinski izviđač i operater dronova.

- Dobro je što razumeju da zaostaju, jer je ovo postalo aspekt broj jedan modernog ratovanja.

Šveđani priznaju značaj ukrajinskog znanja

Švedski vojni zvaničnici otvoreno su priznali vrednost ukrajinskog iskustva sa fronta.

- Izuzetno nam je drago što su naši ukrajinski prijatelji ovde - rekao je Johan Norlen u izjavi za "United24media" 5. maja.

- Da nas zaista nečemu nauče i da učimo iz njihovog iskustva.

Pukovnik Andreas Gustafson rekao je da su Švedskoj hitno potrebne dodatne obuke sa dronovima i protiv njih.

- Njihovo iskustvo u borbi protiv Rusije uz pomoć dronova veoma nam je korisno za razvoj sopstvenih sposobnosti - rekao je on.

Simulirani napad koji je zaustavio vežbu

Lekcije nisu bile samo teorijske. I ukrajinski učesnici i švedski zvaničnici tvrde da su timovi sa dronovima više puta poremetili planirane manevre tokom vežbi, prisiljavajući komandante da zaustave i ponovo pokrenu akcije nakon što su veliki delovi oklopnih kolona bili "uništeni" u simuliranim napadima.

- Jedna misija podrazumevala je napad na aerodrom - rekao je Heliks, ukrajinski pilot drona.

- Šveđani su želeli da testiraju odbrambene sposobnosti aerodroma. Naš zadatak bio je da zauzmemo položaj, pripremimo sistem i izvedemo napad dronovima. Naš tim pogodio je i svoje zadate mete i mete drugog tima.

Vežbe su takođe pokazale ono što švedski komandanti opisuju kao rastuću ranjivost zapadnih armija - velike oklopne formacije koje se kreću na otvorenom, nekada ključ konvencionalnog ratovanja, sada su sve izloženije izviđačkim i udarnim dronovima.

- Mislim da je najveća promena, naravno, razmera upotrebe dronova - rekao je komandant švedske vojske Džoni Lindfors u intervjuu za United24media u januaru.

- Vodite pomorski rat bez značajne mornarice, rat u vazduhu bez snažnog ratnog vazduhoplovstva i kopneni rat na načine kakve ranije nismo viđali.

Kako se neidentifikovani dronovi sve češće pojavljuju u blizini NATO granica i kritične infrastrukture širom Evrope, ukrajinsko iskustvo sa bojišta postaje još vrednije za savezničke armije koje pokušavaju da se prilagode brzo promenljivom načinu ratovanja.