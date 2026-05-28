U Gornjoj Austriji je danas jedna žena, pod sumnjom da je zaražena ebolom, hitno smeštena u izolaciju u bolnici u Lincu.

Pacijentkinja se samo dva dana ranije, u ponedeljak, vratila sa putovanja iz Ugande.

Ubrzo po dolasku razvila je simptome koji ukazuju na opasni virus, što je alarmiralo zdravstvene službe. Budući da su u Ugandi nedavno registrovani novi slučajevi ebole, nadležne vlasti su reagovale bez odlaganja i primenile stroge mere zaštite.

Prvi nalazi ohrabrujući, ali oprez ostaje na snazi

Pacijentkinja je odmah izolovana u skladu sa rigoroznim bezbednosnim protokolima za zarazne bolesti.

Prvi test krvi doneo je izvesno olakšanje jer virus ebole nije detektovan, međutim, za konačnu i definitivnu potvrdu zdravstvenog stanja biće neophodno sačekati rezultate drugog, ponovljenog testiranja.

Nadležne službe su već u sredu uveče započele detaljno praćenje i lociranje svih njenih kontakata.

Prema zvaničnim informacijama, stanje žene je trenutno stabilno, ali je ona iz preventivnih razloga specijalizovanim sanitetskim vozilom za transport visokozaraznih pacijenata prebačena u Beč, gde će dobiti dalju medicinsku negu u klinici specijalizovanoj za ovakve slučajeve.

Epidemija ebole u Kongou

Smrtonosna epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo dramatično izmiče kontroli pošto je broj sumnjivih slučajeva naglo skočio na više od 904 osobe.

Ministarstvo komunikacija ove afričke države saopštilo je da je žarište zaraze ebolom u istočnoj provinciji Ituri, gde je zabeležen ogroman skok u odnosu na ranijih 750 obolelih.

Da situacija bude gora, u zvaničnim izveštajima vlada potpuna pometnja oko broja preminulih jer vlasti tvrde da ima 119 žrtava, dok sabiranjem pojedinačnih podataka iz regionalnih centara ta brojka iznosi čak 220 mrtvih.

Svetska zdravstvena organizacija proglasila je vanrednu situaciju od međunarodnog značaja i upozorila da je rizik od nacionalne epidemije u Kongu ekstremno visok, pre svega jer je reč o opasnom Bundibugijo soju koji sa sobom nosi jezivu statistiku i stopu smrtnosti od čak 30 do 40 odsto, a za koji trenutno ne postoji odobrena vakcina niti adekvatna terapija.

O bolesti: Jedan od najopasnijih virusa na svetu

Ebola se smatra jednom od najsmrtonosnijih infektivnih bolesti na planeti. U zavisnosti od varijante virusa, procenat fatalnih ishoda kod zaraženih može dostići ekstremno visokih 90%.

