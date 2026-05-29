Napadi se događaju uoči važnih razgovora izraelske i libanske vojske u Vašingtonu. Među poginulima je pet žena i dece i jedan libanski vojnik. Desetine ljudi je ranjeno, saopštilo je libansko Ministarstvo zdravlja i državna Nacionana novinska agencija (NNA).

Izraelska vojska saopštila je da je jedan izraelski vojnik poginuo u napadu Hezbolahadronom na severni Izrael.

Pojačani napadi usledili su posle objave izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da širi izraelske vojne napade na Liban, što je, kako izgleda, podstaknuto time što je Hezbolah dronovima pogodio izraelske vojnike u Libanu i pogranične izraelske gradove.

Libanski i izraelski vojni zvaničnici treba da održe prve bezbednosne pregovore u Vašingtonu. Prethodno je produženo primirje, koje je stupilo na snagu 17. aprila, ali su se izraelski napadi od tada pojačali, s tim što je pošteđen glavni grad Libana Bejrut.

Hezbolah je odbacio pregovore i umesto toga pružio podršku svom ključnom savezniku Iranu, koji je okončanje rata u Libanu postavio kao jedan od uslova u pregovorima o kraju rata sa Vašingtonom.

Pre današnjih napada, izraelski vojni portparol Avičaj Adraee izdao je upozorenje za osam zgrada u priobalnom gradu Tiru duž Sredozemlja i okolne četvrti. Mnogi ljudi pobegli su iz te oblasti.

Dalje na severu u gradu Sidonu izraelski dron pogodio je stambenu zgradu gde žive neke raseljene porodice kada je poginulo pet ljudi i ranjena 21 osoba, uključujući petoro dece. Među poginulim je i Hosan Zeidan koji je ranije bio dopisnik za iransku televiziju al Alam.

U obližnjem priobalnom gradu Adlunu izraelski dron pogodio je automobil u kome je bila porodica u bekstvu, kada je poginulo šest osoba, četvoro dece i njihovi rodtielji, saopštilo je libansko Ministarstvo zdravlja.

Drugi napad dronom izveden je bez upozorenja i u njemu je poginulo dvoje ljudi na motociklu blizu Tira. Nije za sada poznato ko je bio meta tog napada, javlja agencija NNA.

Libanska vojska saopštila je da je vojnik ubijen u izraelskom napadu dronom blizu grada Nabatijeha. Izraelska vojska saopštila je da je vojnik u severnom Izraelu poginuo u napadu dronom koji je izveo Hezbolah i da su dvoje rezervista ranjeni.

Hezbolah je preuzeo odgovornost za desetine napada dronovima i raketama, kojima gađa izraelske trupe u južnom Libanu i severnom Izraelu.

Ta grupa je objavila da je lansirala nekoliko napada na izraelske trupe i tenkove koji su prešli reku Litani u grad Zavtar al Šarkijeh blizu Nabatijeha.

Više od milion ljudi u Libanu raseljeno je zbog sukoba Izraela i Hezbolaha koji je izbio kada je Hezbolah ispalio rakete na severni Izrael 2. marta iz solidarnosti sa Iranom, dva dana posle početka iranskog rata.

Najmanje 3.269 ljudi poginulo je u izraelskim udarima od početka tog rata, prema libanskom ministarstvu zdravlja, a više od 9.800 je ranjeno.

1/12 Vidi galeriju Izraelski premijer Benjamin Netanjahu