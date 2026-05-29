NEPRIJATNO IZNENAĐENJE ZA IZRAEL: UN njegove institucije stavile na CRNU LISTU zbog seksualnog nasilja u ratu, Gutereš NEPOŽELJAN u Tel Avivu!
Ujedinjene nacije (UN) odlučile su da na listu subjekata povezanih sa navodima o seksualnom nasilju u ratnim sukobima unesu i određene izraelske institucije, saznaje Jerusalim post. Na toj listi nalazi se i Hamas, a i neke druge organizacije.
Izraelska zatvorska služba biće na listi Ujedinjenih nacija za 2026. godinu, zajedno sa drugim izraelskim institucijama koje su stavljene pod poseban nadzor zbog mogućnosti budućeg unošenja na istu listu.
Prema pravilima Ujedinjenih nacija, svaka država ili oružana grupa ostaje na listi generalnog sekretara najmanje godinu dana. Hamas je na tu listu dodat u avgustu 2025. godine.
Izraeltvrdi da je nakon uključivanja Hamasa izvršen snažan pritisak na generalnog sekretara UN da se i Izrael uvrsti na listu.
- Izrael je dostavio dokumenta, podatke i detaljan odgovor na sve tvrdnje iznete u izveštajima i nacrtima koji su prosleđeni zemlji. Pored toga, Izrael je pozvao osoblje UN da poseti zemlju i mesta zločina kako bi lično ispitali lažne optužbe - piše ovaj konzervativni izraelski privatni list.
Kao odgovor na odluku Ujedinjenih nacija, Izrael je saopštio da zamrzava odnose sa kancelarijom generalnog sekretara UN i otkazuje planiranu posetu predstavnice generalnog sekretara UN za seksualno nasilje u sukobima Pramile Paten Izraelu.
Izraelske vlasti poručile su da neće održavati kontakte sa kancelarijom generalnog sekretara UN sve dok jeAntonio Guterešna čelu organizacije.
Izraelski ambasador pri UN Dani Danon oštro je kritikovao odluku, navodeći da je "generalni sekretar UN stavio Izrael na istu crnu listu sa Hamasom, ISIS-om i najizopačenijim terorističkim organizacijama na svetu".
On je odluku nazvao sramotnom i potpunim slomom preostalog kredibiliteta Ujedinjenih nacija.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)