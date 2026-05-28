Oružane snage Letonije (NBS) ovog meseca počele su da postavljaju prve barijere protiv kretanja, takozvane "zmajeve zube" na eksproprisanim teritorijama duž letonsko-ruske granice.

Zemljište je prethodno eksproprisano u svrhe nacionalne odbrane, pošto je izgradnja infrastrukture Baltičke linije odbrane planirana direktno duž granice, uključujući i područja na kojima se nalazi privatna imovina.

Kako izgledaju "zmajevi zubi"?

Barijere, raspoređene u tri reda širine oko deset metara, namenjene su sprečavanju kretanja vojne opreme preko granice.Svaki od "zmajevih zuba" težak je oko tonu i po. Vojni zvaničnici su napomenuli da su razmaci između njih mali, tako da vojna vozila ne mogu da prođu kroz njih.

Izgradnja i isporuka barijera na mesta njihovog raspoređivanja počela je još 2024. godine, dok je njihovo fizičko postavljanje na državnim i opštinskim teritorijama počelo 2025. godine.

Nekoliko faktora je do sada odlagalo radove – proces izgradnje granice, koordinacija sa Državnom graničnom stražom i same specifičnosti lokacija.

Izazovi sa privatnim zemljištem i zakonska rešenja

Jedan od najvećih izazova bila je eksproprijacija zemljišta, pošto se deo infrastrukture gradi na privatnom posedu. Vojni zvaničnici su naglasili da je Zakon o uspostavljanju infrastrukture protiv kretanja značajno ubrzao ovaj proces.

Vlasnici će dobiti pravičnu naknadu za eksproprijaciju zemljišta potrebnog za izgradnju infrastrukture, koju će utvrditi posebna komisija uz pomoć sertifikovanog procenitelja nekretnina.

Strategija odbrane i lekcije iz Ukrajine

Svrha odbrambene linije nije samo da odvrati potencijalnog protivnika, već i da ga, ukoliko bude potrebno, zaustavi i uništi dok je još na samoj granici.

- Ako se nešto desi, moramo biti u stanju da ih uništimo ovde, jer u Ukrajini vidimo da je – jednom kada prepustite zemlju – praktično nemoguće vratiti je nazad - rekao je pukovnik Rieksts.

On je napomenuo da u modernom ratovanju nije ključna samo odbrana od napada dronova i raketa, već i kontrola nad kopnom.

- Neće moći da nas osvoje dronovima. U Ukrajini vidimo da svakodnevno ima na stotine napada dronovima i projektilima, ali dok god se zemlja drži i niko fizički ne dođe i ne istera ljude iz njihovih domova, ta zemlja je naša - primetio je Rieksts.

Dugoročni planovi do 2028. godine

Pored "zmajevih zuba", u budućnosti je planirana i izgradnja protivtenkovskih rovova.

Granica Letonije sa Rusijom i Belorusijom ukupno je duga oko 450 kilometara. Ove godine NBS planira da izgradi više od osam kilometara infrastrukture protiv kretanja.