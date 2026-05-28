Rusija i Avganistan pod vlašću talibanapotpisali su u sredu sporazum o vojnoj saradnji, samo godinu dana nakon što je Kremlj uklonio talibane sa liste zabranjenih terorističkih organizacija.

Ovaj potez pokazuje produbljivanje odnosa između Moskve i Kabula u novom poglavlju njihove saradnje, piše Politico.

Iako precizni detalji sporazuma još nisu poznati, avganistanski ministar odbrane Mohamad Jakub izjavio je da sporazum predstavlja proširenje bilateralnih odnosa dve zemlje.

Ambasador Islamskog emirata Avganistan na prijemu kod Putina Foto: RAMIL SITDIKOV/POOL/REUTERS POOL, Ramil Sitdikov/Pool Reuters

- Saradnja sa Rusijom za nas je važna - rekao je Jakub nakon sastanka sa sekretarom ruskog Saveta bezbednosti Sergejem Šojguom na Međunarodnom bezbednosnom forumu u Moskvi.

- Avganistan i Rusija imaju dugogodišnje i istorijske odnose i želimo da ih dalje razvijamo u tom pravcu.

Današnji sporazum dolazi decenijama nakon što je Sovjetski Savez 1979. godine izvršio invaziju na Avganistan i započeo desetogodišnji krvavi rat protiv mudžahedina, islamskih gerilaca koji su pružali otpor okupaciji. Mnogi od tih boraca kasnije su osnovali talibanski pokret.

Odnosi između Moskve i Kabula ostali su napeti godinama nakon povlačenja sovjetskih trupa. Međutim, tokom američkog vojnog prisustva u Avganistanu, Rusija je bila optuživana da isporučuje oružje talibanima dok je ta grupa pokušavala da učvrsti kontrolu nad zemljom.

Šojgu je u sredu iskoristio priliku da pozove zapadne zemlje da "odmrznu" sankcije protiv talibana i "u potpunosti preuzmu odgovornost za svoje dvadesetogodišnje prisustvo u Avganistanu".

Ovaj poziv dolazi nakon niza ruskih poteza usmerenih na normalizaciju odnosa. U aprilu 2025. godine Rusija je skinula talibane sa liste zabranjenih terorističkih organizacija, na kojoj su bili od 2003. godine.

Već u julu iste godine postala je prva i jedina država koja je zvanično priznala talibane kao vlast u Avganistanu.

Za razliku od ruskog pristupa, Evropska komisija potvrdila je ranije ovog meseca da je pozvala talibanske zvaničnike u Brisel, ali je portparol naglasio da taj poziv "ni na koji način ne predstavlja priznanje".

