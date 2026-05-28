RUSIJA I TALIBANI POTPISALI SPORAZUM O VOJNOJ SARADNJI! Šojgu pozvao Amerikance da preuzmu odgovornost za sve što su učinili u Avganistanu!
Rusija i Avganistan pod vlašću talibanapotpisali su u sredu sporazum o vojnoj saradnji, samo godinu dana nakon što je Kremlj uklonio talibane sa liste zabranjenih terorističkih organizacija.
Ovaj potez pokazuje produbljivanje odnosa između Moskve i Kabula u novom poglavlju njihove saradnje, piše Politico.
Iako precizni detalji sporazuma još nisu poznati, avganistanski ministar odbrane Mohamad Jakub izjavio je da sporazum predstavlja proširenje bilateralnih odnosa dve zemlje.
- Saradnja sa Rusijom za nas je važna - rekao je Jakub nakon sastanka sa sekretarom ruskog Saveta bezbednosti Sergejem Šojguom na Međunarodnom bezbednosnom forumu u Moskvi.
- Avganistan i Rusija imaju dugogodišnje i istorijske odnose i želimo da ih dalje razvijamo u tom pravcu.
Današnji sporazum dolazi decenijama nakon što je Sovjetski Savez 1979. godine izvršio invaziju na Avganistan i započeo desetogodišnji krvavi rat protiv mudžahedina, islamskih gerilaca koji su pružali otpor okupaciji. Mnogi od tih boraca kasnije su osnovali talibanski pokret.
Odnosi između Moskve i Kabula ostali su napeti godinama nakon povlačenja sovjetskih trupa. Međutim, tokom američkog vojnog prisustva u Avganistanu, Rusija je bila optuživana da isporučuje oružje talibanima dok je ta grupa pokušavala da učvrsti kontrolu nad zemljom.
Šojgu je u sredu iskoristio priliku da pozove zapadne zemlje da "odmrznu" sankcije protiv talibana i "u potpunosti preuzmu odgovornost za svoje dvadesetogodišnje prisustvo u Avganistanu".
Ovaj poziv dolazi nakon niza ruskih poteza usmerenih na normalizaciju odnosa. U aprilu 2025. godine Rusija je skinula talibane sa liste zabranjenih terorističkih organizacija, na kojoj su bili od 2003. godine.
Već u julu iste godine postala je prva i jedina država koja je zvanično priznala talibane kao vlast u Avganistanu.
Za razliku od ruskog pristupa, Evropska komisija potvrdila je ranije ovog meseca da je pozvala talibanske zvaničnike u Brisel, ali je portparol naglasio da taj poziv "ni na koji način ne predstavlja priznanje".