U pisanoj poruci objavljenoj danas pozvao je na "još veće napore" kako bi se očuvalo jedinstvo stanovništva.

- Istinska suština i unutrašnja snaga iranskog naroda, u veri, nadi i delovanju, pokazane su i prijateljima i neprijateljima - poručio je Hamnei u pisanoj poruci koju je objavila poluzvanična novinska agencija Fars.

Hamnei se nije pojavio u javnosti otkako je u martu proglašen za najvišeg duhovnog vođu zemlje, nakon što je njegov otac i prethodnik Ali Hamnei ubijen u američko-izraelskim napadima na Teheran. Od tada se obraća isključivo putem pisanih poruka.

Modžtaba Hamnei

U najnovijoj poruci nastojao je da predstavi Iran kao zemlju koja je iz američko-izraelske vojne kampanje izašla otporna i ujedinjena.

Posebno je istakao "nacionalnu solidarnost", upozorio na "besmislene političke sporove" i naglasio značaj obnove nakon višenedeljnog bombardovanja u kojem su uništeni zdravstveni centri, škole i kulturna baština.

Američko-izraelsko bombardovanje izazvalo je i duboke podele u vrhu iranskog rukovodstva, otvarajući vakuum moći. Hamnei je u poruci pozvao poslanike da "prodube i ubrzaju zakonodavni i nadzorni rad kako bi se postavili temelji za budućnost Irana".

- Mesto parlamentarnog predstavnika treba smatrati prvom linijom fronta na putu zemlje ka napretku - dodao je iranski vrhovni vođa.

Istovremeno, indirektni pregovori Teherana i Vašingtona o okončanju neprijateljstava i postizanju konačnog rešenja trenutno su u zastoju. Ključni zahtevi obe strane i dalje nisu ispunjeni.

