POGINULI NA SEOSKOM POLJSKOM PUTU! U ruskom napadu dronom u Sumskoj oblasti ubijeno dvoje civila!
U ruskom napadu dronom u Sumskoj oblasti ubijene su dve osobe.
Kancelarija tužilaštva Sumske oblasti na društvenim mrežama navela je da su ubijeni civili koji su se kretali poljskim putem u okrugu Ohtirka, prenosi Ukrajinska pravda.
Identitet žrtava još nije utvrđen.
(Kurir.rs/Beta/Foto: Ilustracija)
