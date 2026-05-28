SKANDINAVSKA ZVER STIŽE NA FRONT! Zelenski isposlovao moćno oružje za razbijanje Putinove avijacije (FOTO)
Švedski premijer Ulf Kristerson i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potpisali su u vazduhoplovnoj bazi Upsala deklaraciju o produbljivanju odbrambene saradnje.
Prema ovom sporazumu, Švedska će Ukrajini besplatno predati 16 borbenih aviona Gripen C/D dok će Kijev kupiti još 22 nova modela Gripen E, sa dugoročnom ambicijom nabavke do 150 aparata. Dok Zelenski očekuje prve letelice u narednih deset meseci, švedska strana navodi da će isporuke najnovijih modela početi 2027. i trajati do 2030. godine.
Avioni stižu sa pratećim naoružanjem, uključujući rakete dometa preko 200 kilometara, a sama nabavka finansiraće se korak po korak kroz paket kredita Evropske unije od 90 milijardi evra.
- Prebacujemo Gripene. Ukrajina će kupiti 22 nova modela Gripena - rekao je Kristerson.
Špekulacije o sporazumu o Gripen-u
Nakon dugotrajnih medijskih nagađanja, predsednik Zelenski je tokom posete Švedskoj zvanično potvrdio postizanje dogovora.
Ozbiljni pregovori Kijeva i Stokholma započeti su u oktobru 2025. godine, nakon što su ukrajinski piloti još tokom leta 2023. uspešno završili testiranje i obuku za upoznavanje sa ovim avionom.
Realizacija je prvobitno odložena zbog nedostatka sredstava, sve dok prolećni kredit EU nije obezbedio neophodne finansije. Ukrajinski mediji i vojne platforme izuzetno su pozitivno dočekali ovu vest, ističući da su zemlji moderni lovci potrebni hitno.
Ukrajinski napor za modernizaciju vazdušne flote
Ukrajina trenutno koristi nekoliko desetina doniranih aviona F-16AM+ i manji broj lovaca Mirage 2000-5F, ali vojni zvaničnici naglašavaju da je Gripen znatno pogodniji za trenutne operacije jer je dizajniran za lako održavanje i poletanje sa kratkih pista.
Iako je rusko vazduhoplovstvo brojčano nadmoćnije i koristi napredne letelice poput Su-35S, Su-34 i Su-57, švedski avion nudi snažnu protivtežu.
Ruski lovci imaju prednost u bliskoj borbi zbog veće manevarske sposobnosti, ali Gripen JAS 39E dominira u borbama van vizuelnog dometa (BVR) zahvaljujući superiornim radarima, naprednim senzorima i efikasnijem raketnom naoružanju.
Ukrajinski parlament ratifikovao sporazum sa EU o zajmu od 90 milijardi evra
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je parlament odobrio ratifikaciju sporazuma sa Evropskom unijom (EU) o zajmu od 90 milijardi evra.
- Ukrajinski parlament glasao za ratifikaciju sporazuma sa EU, kojim se obezbeđuje zajam od 90 milijardi evra za 2026. i 2027. godinu. Velika većina 298 poslanika glasalo je za sporazum - rekao je Zelenski na Telegramu.
Predsednik Ukrajine je dodao da će ta sredstva ojačati otpornost zemlje i pomoći da se zaštite životi građana, obnovi ono što je uništeno ruskim napadima i brani nezavisnost.
EU je 23. aprila odobrila zajam od 90 milijardi evra Ukrajini nakon što je Mađarska povukla svoj veto na taj zajam dolaskom novog premijera Petera Mađara na vlast.
(Kurir.rs/Kijevpost)