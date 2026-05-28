Švedski premijer Ulf Kristerson i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potpisali su u vazduhoplovnoj bazi Upsala deklaraciju o produbljivanju odbrambene saradnje.

Prema ovom sporazumu, Švedska će Ukrajini besplatno predati 16 borbenih aviona Gripen C/D dok će Kijev kupiti još 22 nova modela Gripen E, sa dugoročnom ambicijom nabavke do 150 aparata. Dok Zelenski očekuje prve letelice u narednih deset meseci, švedska strana navodi da će isporuke najnovijih modela početi 2027. i trajati do 2030. godine.

Avioni stižu sa pratećim naoružanjem, uključujući rakete dometa preko 200 kilometara, a sama nabavka finansiraće se korak po korak kroz paket kredita Evropske unije od 90 milijardi evra.

- Prebacujemo Gripene. Ukrajina će kupiti 22 nova modela Gripena - rekao je Kristerson.

Špekulacije o sporazumu o Gripen-u

Nakon dugotrajnih medijskih nagađanja, predsednik Zelenski je tokom posete Švedskoj zvanično potvrdio postizanje dogovora.

Ozbiljni pregovori Kijeva i Stokholma započeti su u oktobru 2025. godine, nakon što su ukrajinski piloti još tokom leta 2023. uspešno završili testiranje i obuku za upoznavanje sa ovim avionom.

Realizacija je prvobitno odložena zbog nedostatka sredstava, sve dok prolećni kredit EU nije obezbedio neophodne finansije. Ukrajinski mediji i vojne platforme izuzetno su pozitivno dočekali ovu vest, ističući da su zemlji moderni lovci potrebni hitno.

Ukrajinski napor za modernizaciju vazdušne flote

Ukrajina trenutno koristi nekoliko desetina doniranih aviona F-16AM+ i manji broj lovaca Mirage 2000-5F, ali vojni zvaničnici naglašavaju da je Gripen znatno pogodniji za trenutne operacije jer je dizajniran za lako održavanje i poletanje sa kratkih pista.

Iako je rusko vazduhoplovstvo brojčano nadmoćnije i koristi napredne letelice poput Su-35S, Su-34 i Su-57, švedski avion nudi snažnu protivtežu.

Ruski lovci imaju prednost u bliskoj borbi zbog veće manevarske sposobnosti, ali Gripen JAS 39E dominira u borbama van vizuelnog dometa (BVR) zahvaljujući superiornim radarima, naprednim senzorima i efikasnijem raketnom naoružanju.

Ukrajinski parlament ratifikovao sporazum sa EU o zajmu od 90 milijardi evra

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je parlament odobrio ratifikaciju sporazuma sa Evropskom unijom (EU) o zajmu od 90 milijardi evra.

- Ukrajinski parlament glasao za ratifikaciju sporazuma sa EU, kojim se obezbeđuje zajam od 90 milijardi evra za 2026. i 2027. godinu. Velika većina 298 poslanika glasalo je za sporazum - rekao je Zelenski na Telegramu.

Predsednik Ukrajine je dodao da će ta sredstva ojačati otpornost zemlje i pomoći da se zaštite životi građana, obnovi ono što je uništeno ruskim napadima i brani nezavisnost.