SMOTRIČ IZNEO JEZIV PREDLOG ZA BEJRUT! Za svaki Hezbolahov napad dronom, dignuti u vazduh 10 zgrada!
Izraelski ministar finansijaBezalel Smotrič izjavio je da treba rušiti zgrade u predgrađima Bejruta za svaki dron koji ispali libanski pokret Hezbolah, koji ima podršku Irana.
- Jedini način, trenutno, da se spreči da naši vojnici budu pogođeni jeste da se sruši deset zgrada u južnim predgrađima Bejruta, gde je uporište Hezbolaha za svaki dron koji ispali šiitski pokret - rekao je Smotrič, figura ekstremne desnice u Izraelu, posle smrti izraelskog vojnika u Libanu.
Smotrič je na društvenim mrežama pozvao izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da "dozvoli izraelskim vojnicima da pobede".
Izraelska vojska je jutros nastavila vazdušne napade na južnolibanski grad Tir, tvrdeći da gađa infrastrukturu Hezbolaha nakon što je proglasila veliki deo južnog Libana borbenom zonom.
Ukupno su 23 izraelska vojnika i jedan civil, koji je radio za vojsku, poginuli od obnavljanja neprijateljstava između Izraela i Hezbolaha 2. marta.
Od tada u izraelskim napadima na Libanpoginulo je 3.269 ljudi, prema najnovijim podacima libanskog Ministarstva zdravlja.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)