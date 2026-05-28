Administracija američkog predsednika Donalda Trampa priprema se za mogući kolaps režima na Kubi već ovog leta i razradila je nove vojne planove za odgovor u slučaju da ostrvo zapadne u haos, rekli su američki zvaničnici za Axios.

Tramp nije odobrio invaziju i preferira mirnu tranziciju ka slobodnoj Kubi, pa će administracija nastaviti da pojačava ekonomske sankcije kako bi pokušala da polako "uguši" režim u Havani.

Najbolji način da se to opiše jeste 'akceleracionizam'", rekao je jedan visoki zvaničnik administracije, misleći na filozofiju ubrzavanja društvenog kolapsa.

"Ali ne želimo još da potpuno uništimo režim. U ovome postoji metod. Ide se u fazama“.

Ovo sistematsko stezanje obruča oko komunističkog režima na Kubi osmišljeno je i da kupi vreme Trampu, koji je trenutno zaokupljen mirovnim pregovorima sa Iranom, kako bi se kasnije fokusirao na Kubu i odlučio kako da tamo sprovede promene.

"Iran još nije završen i predsednik ne žuri", rekao je drugi visoki zvaničnik administracije.

"Tramp želi da iscrpi sve poluge koje može da upotrebi. Ali u ovom trenutku nema ih toliko mnogo kao ranije."

Treći visoki zvaničnik administracije rekao je:

"Imamo prilično dubok arsenal mera, posebno kada je reč o sankcijama i njihovom sprovođenju. Još toga dolazi".

Operacija protiv Kube ima cilj da eliminiše izvor marksističke agitacije i antiameričkog aktivizma u Latinskoj Americi još od uspešne revolucije koju su 1959. predvodili Fidel Kastro i Raul Kastro.

Kako bi ove godine bacila Kubu na kolena, administracija se prvo fokusirala na životnu liniju ostrva: Venezuela i njenog socijalističkog lidera Nikolasa Madura, koji je Havanu održavao u životu isporukama nafte koje su pokretale zemlju i donosile joj izvozne prihode.

Maduro, protiv kojeg je u SAD 2020. podignuta optužnica za "narko-terorizam", uhapšen je tokom smelog američkog prepada 3. januara. Nakon toga prestale su besplatne isporuke nafte iz Venecuele, što je Kubu gurnulo u novu ekonomsku krizu.

SAD krive Kubu za njene ekonomske probleme, a Kuba krivi SAD

Prošlog meseca američka Južna komanda, koja nadgleda vojne operacije na Karibima, organizovala je višeresornu "stonu vežbu" za pripremu vojne akcije na Kubi, rekao je jedan od visokih američkih zvaničnika.

"Sve opcije su na stolu, ali invazija nije planirana niti neposredna2, rekao je zvaničnik.

"Kada predsednik kaže 'krenite', spremni smo na sve".

Tokom vežbe američki zvaničnici razgovarali su o tome da Kuba poseduje dronove i kako odgovoriti na moguće nemire tokom tropskih vrućina dok proleće prelazi u leto.

Tokom protesta na ostrvu 11. jula 2022. godine kubanske vlasti brutalno su ugušile demonstracije i zatvarale ljude koji su tražili više sloboda. Sada su okolnosti još gore.

"Biće pakleno vruće. Ljudi neće imati struju. Hrana se kvari bez frižidera. Ljudi se razbesne. Mogu izaći na ulice. A šta onda? Ne mogu da zamislim da predsednik ne uradi ništa ako dođe do represije", rekao je jedan izvor.

Međutim, drugi izvor, Trampov savetnik, nije se složio:

"Predsednik ne želi američke čizme na terenu duže od 48 sati. To je recept za močvaru bez izlaza. Ovo bi moglo da postane veoma haotično".

Jedan predsednički savetnik rekao je da je pristup Kubi "tipično trampovski":

"Izbacite protivnika iz ravnoteže. Pritisak, posmatrate reakciju, pojačate pritisak, posmatrate reakciju, pa opet pojačate pritisak."

Donald Tramp je 1. maja potpisao izvršnu uredbu kojom uvodi "sekundarne sankcije" kompanijama, od kojih su mnoge strane, kako bi ih sprečio da posluju s ogromnim kubanskim vojno-industrijskim konglomeratom poznatim kao GAESA.