Međunarodno priznati predsednik Jemena Abdrabuh Mansur Hadi preminuo je danas u 80. godini života. Hadi je osam godina, uglavnom iz egzila, vodio jemensku vladu, dok je Jemen tonuo u građanski rat.

Jemenska državna televizija javila je da je Hadi preminuo u svojoj rezidenciji u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije, ali nije navela druge detalje.

Rašad al Alimi, šef Predsedničkog saveta za liderstvo, izvršnog tela međunarodno priznate vlade Jemena, rekao je da Hadi veruje u "pravo jemenskog naroda na pravednu državu, slobodu i ljudsko dostojanstvo".

"On je vodio bitku za odbranu republikanskog sistema", napisao je al Alimi na društvenoj mreži Iks.

Vlada je proglasila trodnevnu žalost, tokom koje će zastave biti spuštene na pola koplja.

Hadi je postao predsednik 2012. godine nakon ostavke dugogodišnjeg lidera Alija Abdulaha Saleha.

Uz podršku SAD i zemalja Persijskog zaliva, Hadi se pojavio kao kompromisni kandidat na izborima sa jednim kandidatom, čiji je cilj bio da Jemen prođe kroz političku tranziciju.

Pokušao da sprovede reforme

U prvim godinama mandata Hadi je pokušao da sprovede reforme, uključujući ujedinjenje različitih oružanih frakcija u zemlji.

Njegovi protivnici su ga optužili da favorizuje istočne provincije zemlje bogate naftom na račun planinskih područja kojima dominiraju Hutiji, militantni pokret povezan sa Iranom.

Presudni trenutak za Hadija dogodio se 2014. godine, kada su Hutiji zauzeli Sanu, glavni grad Jemena usred rastućeg nezadovoljstva javnosti zbog ekonomskih teškoća i političke nestabilnosti.

Hutiji su tada zauzeli i predsedničku palatu, a Hadi je podneo ostavku koju je kasnije povukao.

Iako je Hadi ostao međunarodno priznati predsednik, njegove odluke donošene su pod uticajem Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.