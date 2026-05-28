Odgovor Moskve na sve učinkovitije ukrajinske dronove presretače

Rusija je počela da koristi novi mlazni jurišni dron Geran-4 u napadima na Ukrajinu, objavila je Glavna obaveštajna uprava ukrajinskog Ministarstva odbrane (HUR).

Prema njihovim tvrdnjama, reč je o znatno unapređenoj verziji dosadašnjih dronova iz serije Geran, razvijenoj kako bi otežala ukrajinsko presretanje bespilotnih letelica.

HUR je objavio i 3D model drona i detaljan pregled njegovih komponenti na portalu War&Sanctions.

Novi trup i veća brzina

Prema ukrajinskim podacima, Geran-4 ima potpuno redizajniran i ojačan trup s poboljšanom aerodinamikom, što mu omogućuje izvođenje manevara pri velikim brzinama i visokim opterećenjima, piše Euromaidan Press.

Može leteti brzinom između 300 i 400 kilometara na sat dok mu maksimalna brzina doseže oko 500 kilometara na sat.

Ukrajinci tvrde da je upravo on odgovor Moskve na sve učinkovitije ukrajinske dronove presretače.

Kijev poslednjih meseci navodi da uspeva srušiti velik dio letelica Šahid kojima Rusija gotovo svake noći napada ukrajinske gradove i infrastrukturu.

Kineski motori u ruskom dronu

Ukrajinska vojna obaveštajna služba tvrdi da Geran-4 koristi kineske turbomlazne motore fabrike Telefly.

Prema objavljenim podacima, identifikovana su dva modela motora: Telefly LX-WP-160 i Telefly TF-TJ2000A. Jedan od njih navodno se više ne proizvodi dok je drugi ranije povezivan i s dronom Geran-5.

Ukrajinci tvrde da su kineski motori u Rusiju dopremani pod oznakom industrijskih rashladnih sastava kako bi se zaobišle zapadne sankcije.

Termobarična bojeva glava od 90 kilograma

Geran-4 može nositi više vrsta bojevih glava, uključujući fragmentacijsko-eksplozivnu i termobaričnu.

Prema podacima HUR-a, najteža verzija nosi termobaričnu bojevu glavu mase 90 kilograma.

Domet drona procenjuje se na oko 450 kilometara, a maksimalna visina leta na pet kilometara.

Ukrajinci navode da mu je upravljački sastav sličan onome na ranijim ruskim modelima proizvedenima u posebnoj ekonomskoj zoni Alabuga u Tatarstanu.

Foto: Printskrin X

Rusija pripremila masovnu proizvodnju

Prema tvrdnjama ukrajinske obaveštajne službe, Rusija je do početka ove godine završila pripreme za serijsku proizvodnju Gerana 4.

Probna lansiranja navodno su sprovedena iz ruske Orlovske oblasti i sa bivšeg aerodroma Donjeck.