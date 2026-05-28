Upozorenje stranim ambasadorima da napuste Kijev je potpuno ozbiljno, rekao je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu novinarima na konferenciji za novinare na I Međunarodnom forumu o bezbednosti, prenosi TASS.

Napad na Kijev, na koji je Rusija upozoravala, mogao bi da se dogodi u svakom trenutku, a Rusija je pokazala da ima sve što je potrebno za to, naveo je Šojgu.

- Ovo se može dogoditi u svakom trenutku. I kada budemo smatrali da je odgovor neophodan snagom o kojoj smo više puta govorili, odgovorićemo na teroristički akt koji je odneo živote naših mladih ljudi. Stoga smo u ovom slučaju upozorili na snagu napada – i to smo i pokazali. Imamo sve što je potrebno za to. Ako neko misli da Rusiji više ništa nije preostalo, pa je primenila takvo oružje, duboko greši - rekao je Šojgu.

Prema njegovim rečima, čim se u Ukrajini pojavi pogon za proizvodnju municije, ruske snage pokreću udare na njega.

On je napomenuo i da su sve akcije Rusije vidljive, kao i da ona na njih prethodno upozorava.

Masovni ruski napad raketama i dronovima na rusku prestonicu Kijev, ubijeno najmanje 24 i ranjeno 48 ljudi

- U ovom slučaju, pomenuli ste upozoravanje ambasadora da napuste Kijev – to je urađeno potpuno ozbiljno i svesno - rekao je Šojgu.

Osim toga, istakao je da nijedna zemlja ne može da se poredi sa Rusijom po pripremljenosti i opremljenosti svoje vojske. On je podsetio da je osnovni uzrok Specijalne vojne operacije "istina o Donbasu koju su dugo pokušavali da ne vide".

Ministarstvo spoljnih poslova Rusije je kasnije saopštilo da ruska vojska pristupa sistematskim napadima na objekte ukrajinske odbrambene industrije u Kijevu.

Ministarstvo je upozorilo strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih misija, da što pre napuste Kijev i upozorilo stanovnike grada da se drže podalje od vojne i administrativne infrastrukture.