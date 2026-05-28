"NAPAD NA KIJEV MOGAO BI DA BUDE U SVAKOM TRENUTKU"! Šojgu zapretio Ukrajini: Kada budemo smatrali da je odgovor neophodan, odgovorićemo na teroristički akt!
Upozorenje stranim ambasadorima da napuste Kijev je potpuno ozbiljno, rekao je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu novinarima na konferenciji za novinare na I Međunarodnom forumu o bezbednosti, prenosi TASS.
Napad na Kijev, na koji je Rusija upozoravala, mogao bi da se dogodi u svakom trenutku, a Rusija je pokazala da ima sve što je potrebno za to, naveo je Šojgu.
- Ovo se može dogoditi u svakom trenutku. I kada budemo smatrali da je odgovor neophodan snagom o kojoj smo više puta govorili, odgovorićemo na teroristički akt koji je odneo živote naših mladih ljudi. Stoga smo u ovom slučaju upozorili na snagu napada – i to smo i pokazali. Imamo sve što je potrebno za to. Ako neko misli da Rusiji više ništa nije preostalo, pa je primenila takvo oružje, duboko greši - rekao je Šojgu.
Prema njegovim rečima, čim se u Ukrajini pojavi pogon za proizvodnju municije, ruske snage pokreću udare na njega.
On je napomenuo i da su sve akcije Rusije vidljive, kao i da ona na njih prethodno upozorava.
- U ovom slučaju, pomenuli ste upozoravanje ambasadora da napuste Kijev – to je urađeno potpuno ozbiljno i svesno - rekao je Šojgu.
Osim toga, istakao je da nijedna zemlja ne može da se poredi sa Rusijom po pripremljenosti i opremljenosti svoje vojske. On je podsetio da je osnovni uzrok Specijalne vojne operacije "istina o Donbasu koju su dugo pokušavali da ne vide".
Podsetimo, 22. maja, u napadu ukrajinskih snaga na koledž i internat u Starobeljsku, LNR, poginula je 21 osoba, dok ih je 65 povređeno.
Ministarstvo spoljnih poslova Rusije je kasnije saopštilo da ruska vojska pristupa sistematskim napadima na objekte ukrajinske odbrambene industrije u Kijevu.
Ministarstvo je upozorilo strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih misija, da što pre napuste Kijev i upozorilo stanovnike grada da se drže podalje od vojne i administrativne infrastrukture.
Kurir.rs/TASS