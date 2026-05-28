Tri tankera koja pripadaju ruskoj tajnoj floti za prevoz nafte napadnuta su dronovima u Crnom moru, u blizini severne obale Turske kod okruga Turkeli. Ankara je odmah reagovala slanjem brodova obalske straže na mesto incidenta, a prema zvaničnim podacima, među članovima posade na sreću nema povređenih.

Detalji o napadnutim brodovima

Među pogođenim plovilima našao se tanker James II, koji plovi pod zastavom Palaua. On je pretrpeo udar drona direktno u mašinski prostor dok je plovio u balastu (bez tereta), otprilike 80 kilometara severno od Turkelija i 77 kilometara od Bosforskog moreuza, sa 20 članova posade na brodu. Ovaj brod je uključen u izvoz ruske nafte i naftnih derivata još od juna 2024. godine, zbog čega mu je Velika Britanija uvela sankcije u maju 2025. godine.

U istom području i gotovo u isto vreme napadnuti su i tankeri Altura i Velora pod zastavom Sijera Leonea, i to tokom obavljanja operacije prenosa tereta sa broda na brod na otvorenom moru. Oba plovila su takođe bila prazna u trenutku napada.

Evropska unija ih je sankcionisala 24. oktobra 2025. godine zbog transporta tereta povezanog sa ruskim državnim naftnim gigantom Rosnjeft, nakon čega su restriktivne mere uvele i Velika Britanija, Švajcarska i Kanada.

Kao zanimljivost sa terena izdvajaju se snimci sa društvenih mreža koji prikazuju da je na jednom od dronova bio ispisan ćirilični natpis koji podseća na reč "policija".

Pozadina i operativna mreža tajne flote

Ukrajinska vojna obaveštajna služba (UVB) potvrdila je da su sva tri broda deo ruske "flote u senci" mreže zastarelih tankera i netransparentnih brodarskih operatera koje Moskva koristi kako bi zaobišla zapadne sankcije i nastavila nesmetan izvoz.

Prema procenama obaveštajaca, ova flota pokriva čak do 30% ruskog pomorskog izvoza nafte, pri čemu samo jedna pošiljka može dostići vrednost od 70 miliona dolara.

Od novembra 2025. godine tankere Altura i Velora navodno koristi turska kompanija Pergamon Denizcilik Isletmeleri. Pored toga, ova plovila su povezana sa mrežom firmi iza kojih stoje Hektor Varela de Leon i Mohamed Hosein Šamhani, sin visokog savetnika iranskog vrhovnog vođe, dok ih baza podataka OpenSanctions takođe zvanično vodi kao deo flote za izbegavanje sankcija.

Hronologija prethodnih operacija

Ovaj incident nastavak je intenzivnih ukrajinskih akcija protiv ruske pomorske logistike. Početkom maja ukrajinske snage napale su dva tankera kod Novorosijska, dok je krajem 2025. usledio talas napada na čak četiri tankera u roku od nedelju dana.

Turske vlasti saopštile su da je 2. decembra tanker Midvolga 2 pogođen kod turske obale dok je prevozio suncokretovo ulje iz Rusije za Gruziju. Nekoliko dana ranije, tankeri Kairos i Virat napadnuti su blizu Bosfora, a ukrajinski izvori naveli su da su korišćeni pomorski dronovi Sea Baby.