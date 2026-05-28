Riga, prestonica Letonije, grad sa najvećom pijacom u Evropi

Letonski parlament izglasao je danas novu vladu desnog centra na čelu sa Andrisom Kulbergsom, čiji će mandat trajati do pralamentarnih izbora 3. oktobra, pošto je premijerka Evika Silinja ranije ovog meseca podnela ostavku.

U parlamentu Letonije, 66 od ukupno 96 poslanika koji su glasali podržalo je Četvorostranačku koaliciju desnog centra koju čine Kulbergsova Ujedinjena lista, Nova jedinstvenost bivše premijerke Evike Silinje, Nacionalni savez i Savez zelenih i seljaka, podržalo je 66 poslanika u letonskom parlamentu, prenosi Rojters.

Bivša premijerka Evika Silina Foto: Harry Nakos/AP

Četiri stranke su u zajedničkom saopštenju obećale da će nastaviti podršku prethodne vlade Ukrajini, kao i da će se fokusirati na nacionalnu bezbednost i "sprovođenje mera za slabljenje i izolaciju Rusije".

Politička kriza u Letoniji izbila je nakon što su se dva ukrajinska drona srušila u blizini skladišta nafte kod grada Rezeknea.

Silinja je pozvala bivšeg ministra odbrane Andrisa Sprudsa da podnese ostavku, što je izazvalo raskol u bivšoj vladajućoj koaliciji

Letonije, koju su činile stranke koje su predvodili Silinja i Spruds.

Sledećeg dana, Silina je podnela ostavku, a Letonski predsednik Edgaras Rinkevičijus je nominovao Kulbergsa za mesto premijera.