Premijer Izraela Benjamin Netanjahu je danas izjavio da je naredio vojsci da zanemari uslove prekida vatre koji je na snazi od oktobra, i da "preuzme kontrolu" nad 70 odsto Pojasa Gaze, prenela je danas izraelska televizija.

Prekid vatre, postignut uz posredovanje SAD, postignut je u oktobru 2025. godine, uspostavio je demarkacionu "Žutu liniju" koja je ostavila 53% Gaze pod izraelskom vojnom kontrolom.

- Trenutno držimo Hamas za gušu. Kontrolisali smo 50 odsto teritorije Pojasa Gaze, a od kada je primirje stupilo na snagu prešli smo na 60 odsto i moja direktiva je da idemo na 70 odsto - rekao je Netanjahu.

Prekid vatre je stupio na snagu dve godine posle početka rata 7. oktobra 2023. kada je palestinski pokret Hamas koji ima podršku Irana, napao Izrael.

Uprkos nominalnom sporazumu o primirju, ono se svakodnevnao krši.

Od izraelskih napada je od oktobra poginulo više od 900 Palestinaca. Oko 90% od preko dva miliona stanovnika Gaze je interno raseljeno, uglavnom u velikim, loše opremljenim šatorskim naseljima gde se izliva kanalizacija i nesigurno je snabdevanje hranom.

Ujedinjene nacije predviđaju da će obnova fizičke infrastrukture Gaze uništene ratom koštati više od 35 milijardi dolara.