Slušaj vest

Rusija je počela da postavlja nove protivvazdušne sisteme Pancir-SMD-E na krovove civilnih zgrada u Moskvi, sudeći prema snimcima koje su objavili vojni analitičar Massimo Frantarelli i ukrajinski odbrambeni portal Militarnyi.

Ukrajina je poslednjih meseci pojačala napade dalekometnim bespilotnim letelicama na vojne, industrijske i energetske ciljeve unutar Rusije, a dronovi su u više navrata stizali do Moskve i drugih regiona stotinama kilometara od granice.

Na video-snimku vidi se kako ruski teški transportni helikopter Mil Mi-26 postavlja sistem Pancir-SMD-E na krov poslovnog centra Nordstar Tower u severnom delu Moskve.

Inače, Pancir-SMD-E je novija verzija ruskog sistema protivvazdušne odbrane kratkog dometa Pancir, posebno osmišljena za borbu protiv dronova i manjih vazdušnih ciljeva. Za razliku od starijeg Pancira-S1, ova varijanta ne uključuje automatske topove kalibra 30 mm, navodi portal Militarnyi.

Sistem je naoružan dvema vrstama projektila: standardnim projektilima 95Ja6 sa dometom presretanja do 20 kilometara i manjim projektilima TKB-1055 namenjenim za gađanje malih dronova na udaljenostima do sedam kilometara.

Prema portalu Militarnyi, radarski paket obuhvata aktivni nadzorni radar sa faznom rešetkom dometa detekcije do 24 kilometra, kao i milimetarski radar za ciljanje.

Foto: Printskrin X

Rusija je sisteme Pancir prvi put počela da raspoređuje na krovove u Moskvi još 2023. godine, nakon što su ukrajinski dronovi uspeli da dosegnu glavni grad. Jedan od sistema postavljen je i na vrh sedišta ruskog Ministarstva odbrane.

Tokom rata Moskva je izgradila sve gušću mrežu protivvazdušne odbrane oko grada, ojačanu mobilnim vatrenim grupama i sistemima prebačenim iz drugih regiona.

Samo tokom 2025. godine Rusija je rasporedila više od 40 dodatnih sistema Pancir-S1 oko Moskve. Time se, prema procenama koje navodi Militarnyi, ukupan broj sistema protivvazdušne odbrane dodatih oko glavnog grada od 2023. godine popeo na više od 100.