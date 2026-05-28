Iranski vrhovni lider ajatolah Modžtaba Hamnei nije odobrio nacrt memoranduma o razumevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama kojim bi primirje bilo produženo za 60 dana i pokrenuti pregovori o iranskom nuklearnom programu, zbog čega ni američki predsednik Donald Tramp nije pristao na sporazum, preneo je danas Džeruzalem post, pozivajući se na neimenovani izvor.

Ranije danas portal Aksios, pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike, preneo je da su pregovarači SAD i Irana postigli dogovor o memorandumu, ali da američki predsednik Donald Tramp još nije dao konačno odobrenje za sporazum.

Američki zvaničnici navode da su uslovi sporazuma uglavnom usaglašeni još u utorak, ali da su obe strane morale da dobiju saglasnost najvišeg političkog rukovodstva.

Prema njihovim tvrdnjama, iranska strana je naknadno saopštila da je obezbedila potrebna odobrenja i da je spremna za potpisivanje sporazuma, što Teheran za sada nije zvanično potvrdio.

Američki pregovarači upoznali su Trampa sa detaljima sporazuma, nakon čega je on zatražio nekoliko dana za razmatranje.

"Predsednik je posrednicima poručio da želi nekoliko dana da razmisli", rekao je jedan američki zvaničnik.