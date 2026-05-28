Slušaj vest

Rusija neće da bira ko će da predstavlja Evropu u eventualnim pregovorima sa Moskvom o Ukrajini, poručili su danas ministri spoljnih poslova Evropske unije posle neformalnog sastanka u Limasolu na Kipru.

Obraćajući se novinarima posle samita na kojem su jedna od tema bili mogući razgovori sa Rusijom, visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas rekla je da su se ministri saglasili da Rusija i dalje ne pokazuje iskreno interesovanje za mir i da je bezuslovni prekid vatre preduslov za pregovore.

"Evropa nikada neće da bude neutralni posrednik između Rusije i Ukrajine, jer smo na strani Ukrajine i branimo sopstvene ključne bezbednosne interese", rekla je Kalas i dodala da Evropa treba da pomogne u pregovorima.

Ona je ponovo odbacila predlog koji je ranije izneo ruski predsednik Vladimir Putin da predstavnik EU u pregovorima bude bivši nemački kancelar Gerhard Šreder.

"Smatram da je to zamka u koju Rusija želi da uđemo, da raspravljamo o tome ko će razgovarati sa njima, dok oni već određuju ko jeste, a ko nije prihvatljiv. Ne treba da upadnemo u tu zamku. Pregovori su uvek timski posao", rekla je Kalas.

Iako postoje brojne spekulacije, pojedini ministri ocenili su da je prerano razgovarati o tome ko bi mogao da predstavlja Evropu u eventualnim budućim pregovorima.

Foto: Profimedia

"Ovo nije trenutak kada razgovaramo o tome ko će da vodi pregovore", rekao je litvanski ministar spoljnih poslova Kestutis BudrIs novinarima na Kipru.

Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani po dolasku na sastanak kazao je da će Evropa odlučiti o imenu pregovarača, a ne Putin.

Jedan visoki zvaničnik države članice EU rekao je da mnoga pitanja o mogućoj ulozi Evrope u pregovorima ostaju bez odgovora.

"Postoji čitav niz pitanja koja bi morala biti rešena pre nego što se uopšte odluči o imenu. Kakav bi bio mandat? Kome bi odgovarali? Kako bi izgledao proces donošenja odluka?", rekao je zvaničnik.

Neki ministri nagovestili su spremnost da Evropa u budućnosti imenuje posebnog izaslanika.

"Uverena sam da zajedno možemo da se dogovorimo ne samo o mandatu, već možda i o ljudima koji bi mogli da preuzmu tu ulogu", rekla je finska ministarka spoljnih poslova Elina Valtonen.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je u sredu da je Putin otvoren za pregovore sa Evropom, ali da "Evropljani tek počinju da se spremaju".

Peskov je naglasio da će pregovori sa Evropljanima biti neophodni u budućnosti, jer je bez njih nemoguće razgovarati o bezbednosnoj arhitekturi kontinenta.