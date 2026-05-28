Iranski predsednik Masud Pezeškijanponovio je danas da Iran ne radi na pravljenju nukelarnog naoružanja, istovremeno okrivivši Izrael za regionalnu nestabilnost.

Govoreći o tekućim pregovorima Irana i Sjedinjenih Američkih Država, on je rekao da Iran ne učestvuje u diplomatiji koja uključuje poniženje, prenosi agencija ISNA.

"Ako se zajedno suprotstavimo najsnažnijoj sili na svetu, moramo da prihvatimoda će biti poteškoća, ne možemo da se borimo i očekujemo da proces bude normalan kao i pre", rekao je Pezeškijan.

Američki portal Aksios javio je ranije danas, pozivajući se na američke zvaničnike, da su pregovarači Sjedinjenih Američkih Država i Irana postigli dogovor o memorandumu o razumevanju kojim bi primirje bilo produženo za 60 dana i pokrenuti pregovori o iranskom nuklearnom programu.

Portal je naveo da američki predsednik Donald Tramp još nije dao konačno odobrenje za sporazum.

Kurir.rs/ISNA/Agencije

