Izraelske vlasti odgovorne za seksualno nasilje u zonama oružanih sukoba

Ujedinjene nacije će na ovogodišnju listu osumnjičenih ili odgovornih za seksualno nasilje u zonama oružanih sukoba dodati i izraelske vlasti, saopštio je danas izraelski ambasador pri UN Dani Danon.

Danon je rekao da Izrael prekida sve kontakte sa generalnim sekretarom UN Antoniom Guterešom, dodavši da je „skandalozno“ što se njegova država stavlja na crnu listu zbog navodnog seksualnog nasilja.

„Završili smo sa ovim generalnim sekretarom. Odluka da se Izrael stavi na crnu listu i da nas optuže da koristimo seksualno nasilje kao ratno oružje je skandalozna“, rekao je Danon, prenosi France 24.

Godišnji izveštaj generalnog sekretara UN o seksualnom nasilju povezanom sa sukobima se obično predstavlja relevantnim državama pre objavljivanja.

Prošle godine u izveštaju je navedeno da bi Izrael mogao biti dodat na listu, na kojoj se već nalazi palestinska militantna grupa Hamas.

Tada je ukazano da postoje „verodostojne informacije“ u vezi sa seksualnim nasiljem koje su počinile izraelske snage bezbednosti nad palestinskim pritvorenicima u zatvorima i drugim centrima za pritvor, a rečeno je i da je inspektorima UN zabranjen pristup tim objektima.

Palestinci godinama prijavljuju široko rasprostranjeno fizičko i seksualno nasilje nad muškarcima i ženama u izraelskim centrima za pritvor.

Njujork tajms je početkom maja objavio da su razgovarali sa 14 palestinskih muškaraca i žena, koji su tvrdili da su ih seksualno zlostavljali izraelski doseljenici ili pripadnici snaga bezbednosti.

Izraelska misija pri UN je u današnjem saopštenju navela da neće imati kontakt sa kancelarijom generalnog sekretara, sve dok je u njoj Gutereš.

„Generalni sekretar i njegov tim nastavljaju da šire laži protiv Izraela. Stavljati nas i teroriste Hamasa na istu listu je neprihvatljivo“, kazao je Danon.

Guterešov portparol Stefan Dižarik je rekao da su upoznati sa Danonovim komentarima.

„Što se nas tiče, vrata generalnog sekretara ostaju otvorena“, rekao je Dižarik.

Gutereš je više puta oštro kritikovao Izrael zbog razaranja Gaze, masovnih ubistava Palestinaca i sprečavanja da u tu enklavu stiže humanitarna pomoć.

Izrael ga je zbog toga 2024. godine proglasio za „personu non grata“.