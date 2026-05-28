Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da je izdao naređenje Izraelskim odbrambenim snagama (IDF) da preuzmu kontrolu nad 70 odsto teritorije Pojasa Gaze, u obraćanju na hebrejskom jeziku tokom konferencije Akademije za liderstvo Ein Prat.

"U ovom trenutku imamo punu kontrolu nad 60 odsto teritorije Pojasa Gaze a moje naređenje je da dođemo do 70 odsto", rekao je Netanjahu u snimku sa događaja koji je emitovao Kanal 12, prenosi Tajms of Izrael.

Na primdebu iz publike da bi Izrael trebalo da preuzme "100 odsto" teritorije Gaze, Netanjahu je odgovorio da se "ide redom", ali nije osporio mogućnost da bi to mogao biti krajnji cilj.

"Prvo 70 odsto, počećemo od toga", rekao je on.

Netanjahu je prošle sedmice priznao da Izrael već kontroliše 60 odsto teritorije u Pojasu Gaze, što je znatno više nego što je predviđeno da bude pod kontrolom te zemlje.

Mape koje je Izrael objavio u martu pokazale su novu ograničenu zonu izvan 53 odsto teritorije Gaze koju je Izrael kontrolisao nakon primirja postignutog uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država u oktobru.

Ograničena zona. označena na mapama narandžastom linijom, obuhvata procenjenih 11 odsto teritorije Gaze izvan "žute linije", koja označava deo Gaze pod okupacijom izraelskih trupa od primirja.

Te oblasti ukupno obuhvataju gotovo dve trećine teritorije Gaze.