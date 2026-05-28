Premijer Mađarske Peter Mađar izjavio je na sastanku sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom da Budimpešta neće slati oružje niti vojnu opremu Ukrajini.

- Obavestio sam generalnog sekretara da Mađarska neće slati nikakvo oružje niti vojnu opremu - napisao je Mađar na Fejsbuku, prenosi agencija RIA Novosti.

Mađar je u objavi dodao da će Mađarska biti pouzdan partner "najjačeg vojno-odbrambenog saveza na svetu".

Osim toga, Rute i Mađar su se složili "da mađarski vojnici obavljaju odličan posao" u okviru mirovne misije NATO-a na Kosovu i Metohiji.

Rute je obavestio Mađara o pripremama za samit NATO-a u Ankari 7. i 8. jula i detaljima međunarodnog sukoba u Ormuskom moreuzu.

Mađar i Rute su danas održali svoj prvi sastanak u Briselu od promene vlade u Mađarskoj.