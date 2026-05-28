MAĐARSKA OPET RAZOČARALA UKRAJINU: Budimpešta neće slati oružje ni vojnu opremu Kijevu
Premijer Mađarske Peter Mađar izjavio je na sastanku sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom da Budimpešta neće slati oružje niti vojnu opremu Ukrajini.
- Obavestio sam generalnog sekretara da Mađarska neće slati nikakvo oružje niti vojnu opremu - napisao je Mađar na Fejsbuku, prenosi agencija RIA Novosti.
Mađar je u objavi dodao da će Mađarska biti pouzdan partner "najjačeg vojno-odbrambenog saveza na svetu".
Osim toga, Rute i Mađar su se složili "da mađarski vojnici obavljaju odličan posao" u okviru mirovne misije NATO-a na Kosovu i Metohiji.
Rute je obavestio Mađara o pripremama za samit NATO-a u Ankari 7. i 8. jula i detaljima međunarodnog sukoba u Ormuskom moreuzu.
Mađar i Rute su danas održali svoj prvi sastanak u Briselu od promene vlade u Mađarskoj.
Kurir.rs/RIA Novosti