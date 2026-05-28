Iranske oružane snage ispalile su hice upozorenja na četiri broda koji su pokušali da ilegalno prođu kroz Ormuski moreuz, javlja iranska agencija Mehr.

Rojters je u večeras izvestio da su Sjedinjene Države izvršile udare na iranski vojni objekat. Dva dana ranije američke snage su pogodile raketne lansere i čamce u južnom delu Islamske Republike.

Nešto ranije, iranske oružane snage lansirale su rakete na neodređene ciljeve, zabeležene su salve u južnim regionima Islamske Republike, prenosi iranska agencija Fars.

- Pre nekoliko minuta, iranske oružane snage ispalile su rakete na ciljeve iz južnih regiona zemlje. Još nije poznato na koje su to konkretne ciljeve rakete ispaljene, ali neki izvori navode mogućnost sukoba u vodama Persijskog zaliva", navodi se u izveštaju.

Agencija dodaje da je jedan broj medija izvestio o eksplozijama u provincijama Bušer i Hormozgan (na jugu Irana), ali ti izveštaji, prema samom Farsu, nisu potvrđeni.

Iran je je lansirao raketni napad kako bi presreo dron u blizini nukelarne elektrane Bušer na jugu zemlje, prenela je agencija Tasnim pozivajući se na vojni izvor.

Nukelarna elektrana Bušer Foto: Profimedia / ATTA KENARE / AFP

Izvor je naveo da je reč o "neprijateljskoj letelici" koja je uništena u napadu, a da Iran ostaje u "normalnom stanju".

U Bušeru se nalazi jedina iranska nuklearna elektrana.