Kubanski pilot, koji se suočava sa optužbama za zaveru za ubistvo američkih državljana, u okviru nedavno podignute optužnice protiv bivšeg kubanskog predsednika Raula Kastra zbog obaranja dva američka civilna aviona 1996. godine, osuđen je danas na sedam meseci zatvora u vezi sa odvojenim slučajem imigracione prevare.

Luis Raul Gonzalez-Pardo Rodrigez osuđen je zbog davanja lažnih informacija američkim imigracionim vlastima prošle godine kada je podneo zahtev za stalni boravak u SAD, preneo je NBC njuz.

Očekuje se da će u zatvoru provesti još samo oko 10 dana, pošto je već odslužio veći deo kazne.

Ministarstvo pravde podiglo je optužnicu protiv Gonzaleza-Parda Rodrigeza za imigracionu prevaru 6. novembra prošle godine, tvrdeći da je lagao imigracione vlasti o svom prethodnom članstvu u Kubanskim revolucionarnim vazduhoplovnim i protivvazdušnim odbrambenim snagama.

On je narednog dana uhapšen u Džeksonvilu, na Floridi.

Optužnica je podignuta nakon što je savezna vlada deklasifikovala fotografije koje prikazuju Gonzaleza-Parda Rodrigeza u maslinastozelenom vojnom letačkom odelu pored borbenog aviona sa još jednim kubanskim pilotom, Lorencom Albertom Perezom Perezom, optuženim zajedno sa Kastrom za zaveru, ubistvo i uništavanje aviona u vezi sa incidentom iz 1996. godine.

Sjedinjene Američke Države podigle su prošle nedelje optužnicu protiv bivšeg predsednika Kube Raula Kastra (94) zbog njegove navodne uloge u obaranju dva civilna aviona 1996. godine, u kojima su poginule četiri osobe, uključujući tri Amerikanca.

Vršilac dužnosti državnog tužioca SAD Tod Blanš rekao je prilikom objavljivanja optužnice, koje uključuje zaveru za ubistvo američkih državljana, da je Kastro izdao naredbu za obaranje aviona.

U februaru 1996. godine, tri mala civilna aviona poletela su sa aerodroma u blizini Majamija, u organizaciji grupe kubanskih iseljenika "Braća za spašavanje", koja je tragala za osobama koje pokušavaju da napuste Kubu na improvizovanim plovilima.

Kubanske snage oborile su dva aviona, a u incidentu su poginule četiri osobe.

Kastro je u to vreme bio ministar odbrane.