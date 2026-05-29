Sve veći broj Amerikanaca odlučuje da napusti Sjedinjene Države i trajno se preseli u inostranstvo, a pojedini analitičari upozoravaju da bi 2026. mogla da bude prva godina posle skoro jednog veka u kojoj je više ljudi otišlo iz SAD nego što se u zemlju doselilo.

Glavni razlozi su duboke političke podele, visoki troškovi života i sve teže rešavanje stambenog pitanja.

Prema procenama instituta Brukings, neto migracija stanovništva prošle godine bila je negativna i mogla bi da iznosi između 10.000 i čak 295.000 ljudi. Sličan trend očekuje se i tokom 2026. godine. Istovremeno raste i broj Amerikanaca koji se odriču državljanstva. Dok je pre 2009. to činilo svega nekoliko stotina ljudi godišnje, prošle godine broj je dostigao gotovo 5.000, piše Independent.

Stručnjaci navode da se profil ljudi koji odlaze promenio. Nekada su to uglavnom bili bogati i visokoobrazovani avanturisti, dok danas odlaze „obični ljudi” koji više ne vide perspektivu u SAD.

Među popularnim destinacijama posebno se izdvajaju zemlje Evropske unije i Meksiko. Prema podacima Stejt departmenta, u Meksiku trenutno živi oko 1,6 miliona američkih državljana, što je najveća zajednica američkih iseljenika u svetu.

Ankete pokazuju da je želja za odlaskom sve rasprostranjenija. Istraživanje Galupa iz novembra 2025. pokazalo je da svaki peti Amerikanac razmišlja o trajnom preseljenju u drugu državu, što je dvostruko više nego pre deset godina.

Kao glavni razlog ispitanici navode visoke troškove života i nemogućnost kupovine nekretnine. Prema istraživanju instituta Haris, čak 68 odsto ljudi koji razmišljaju o odlasku smatra da u SAD danas „samo preživljavaju umesto da napreduju”. Gotovo polovina ispitanika navela je i političku situaciju kao važan motiv za napuštanje zemlje.

Trend dodatno podstiču mogućnosti rada na daljinu, takozvane „zlatne vize” za investitore i posebni programi za digitalne nomade koje nude brojne države.

Istovremeno, migracije se dešavaju i unutar SAD. Države sa visokim troškovima života, poput Kalifornije i Havaja, poslednjih godina beleže pad broja stanovnika, dok mnogi Amerikanci traže jeftinija mesta za život ili odlaze u inostranstvo u potrazi za većom sigurnošću i boljim kvalitetom života.