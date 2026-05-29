Dron je tokom noći 29. maja pogodio stambenu zgradu u Galatiju u Rumuniji, potvrdilo je rumunsko Ministarstvo odbrane, nakon što je širom Ukrajine proglašena vazdušna opasnost.

Foto: Pritnscreen/X, Printscreen/X

- Ruska Federacija je nastavila napade dronovima na civilne i infrastrukturne ciljeve u Ukrajini, u blizini rečne granice sa Rumunijom. Jedan dron je ušao u rumunski vazdušni prostor, radar ga je pratio do južnog dela grada Galatija, gde se srušio na krov stambene zgrade, nakon čega je izbio požar - navodi se u saopštenju.

Nakon što su radari otkrili dronove koji lete u blizini rumunskog vazdušnog prostora, dva aviona F-16i vojni helikopter poleteli su sa odobrenjem da dejstvuju po ciljevima, dodalo je rumunsko Ministarstvo odbrane.

Dve osobe su povređene u prijavljenom napadu, a 70 ljudi je evakuisano iz oštećene zgrade, saopštile su lokalne vlasti, prenosi rumunski portal Viata Libera.

Zvaničnici su naveli da je kompletno eksplozivno punjenje drona detonirano, izazvavši požar na mestu udara, te da više nema potrebe za evakuacijom iz drugih delova pogođene stambene zgrade.

Galati, grad na istoku Rumunije, nalazi se svega 10 kilometara od tromeđe Moldavije, Rumunije i Ukrajine, u blizini južnog dela Odeske oblasti.

Ruski dronovi su više puta ulazili na teritoriju NATO-a, uključujući i Rumuniju, tokom napada na ukrajinske gradove. Rumunsko Ministarstvo odbrane je 16. maja saopštilo da je neeksplodirani projektil pronađen na imanju u blizini granice zemlje sa Ukrajinom.

- Tehničke provere potvrdile su prisustvo dva kilograma eksploziva u telu projektila - navodi se u saopštenju.

Rusija redovno gađa ukrajinsku civilnu infrastrukturu, uključujući stambene objekte i energetsku infrastrukturu, dok nastavlja rat.

Rusija je 27. maja pogodila dečje igralište u južnom ukrajinskom gradu Hersonu, pri čemu je jedna osoba poginula, a četiri su povređene, uključujući dvoje dece, saopštile su lokalne vlasti.